– A legnépszerűbb szálláshelyek ezúttal is a hotelek, amelyekben 2022-höz képest mintegy tíz százalékkal nőtt az előfoglalások száma. A szilvesztert utazással összekötni vágyók körében a két éjszakás, kétfős előfoglalások a legjellemzőbbek – adta hírül közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adataiból kitűnik: a külföldről érkezők közel háromnegyede a fővárosban lép át az új évbe. Legtöbben Olaszországból, Spanyolországból és Németországból érkeznek, de Franciaországból és az Egyesült Királyságból is számos turista utazik hazánkba.

A fővároson kívüli szálláshelyek az előzetes számítások szerint tizenkét százalékkal magasabb forgalomra számíthatnak az előző év azonos időszakához képest. A nemzetközi vendégek foglalásai még ennél is nagyobb mértékben, tizenhárom százalékkal emelkedtek. A vidéken előjegyzett vendégéjszakák hetvenhét százalékát – összesen százhatvanezer éjszakát – hazai utazók foglaltak le, a legnépszerűbb desztinációk a Balaton, valamint a Mátra és a Bükk szálláshelyei.

A megkeresésünkre reagáló szállodák mindegyike úgy nyilatkozott: telt házzal üzemelnek az év utolsó napjaiban.

– Az ünnepek alatt és az egész téli szünet időtartama alatt technikailag telt házzal üzemel a szállodánk. Belföldi vendégeink az ország teljes területéről érkeznek, azonban a legnagyobb küldőterület Budapest és a budapesti agglomeráció. A belföldi vendégek közül is a családos vendégkör a jellemző, tekintettel arra, hogy kiemelten családbarát szálloda vagyunk – nyilatkozta lapunknak Bársony Péter, a Velence Resort & Spa szállodaigazgatója, akitől továbbá megtudtuk: szilveszterkor és a téli szünet időszakában is kiemelt programokkal, koncertekkel, mágikus és mulatságos bűvészműsorral várják a vendégeket.

A Mercure Székesfehérvár Magyar Király hotel értékesítési igazgatója, Molnár Enikő is hasonló tapasztalatokról számolt be. Mint mondta, a szilveszter és az új év első pár napja ahogy az eddigi években, úgy idén is telt házas lesz. Az év utolsó napján ezúttal is vacsorás gálaest várja a csaknem kétszáz vendéget.