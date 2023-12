Fenti szavakat a zámolyi polgármester, Sallai Mihály használta az erősen idejétmúlt HÉSZ-re. Azt is elmondta, a 2019-ben felálló új faluvezetés jól tudta, az önkormányzat számára az egyik legnagyobb kihívás ennek az újraalkotása lesz, hiszen az egyébként nyolc évente kötelezően felülvizsgálandó szabályzathoz 2004-es megalkotása óta senki nem nyúlt alapjaiban hozzá. – Tartottunk nem csak az előttünk álló hatalmas feladattól, de a vele kapcsolatos költségektől is. Végül mintegy egyéves munka és közel ötven hatósági egyeztetést követően, a lakosság észrevételeinek figyelembevételével, alig több mint 8 millió forintból megszületett a 21. századi követelményeknek is megfelelő új szabályzat, amit a képviselő-testület elfogadott – tette hozzá Sallai.

A zámolyi építési szabályzat mellékleteit is csak papíralapú térképek adták korábban, amelyek ráadásul több helyen pontatlanok is voltak, előfordult például, hogy utcák nem értek össze, vagy hogy a térkép szerinti patak a valóságban az aszfaltútra esett. Az új építési szabályzat és a térképek ezentúl nem csak a valóságnak és a hatályos jogszabályoknak felelnek meg, de az önkormányzat honlapján mindenki számára elérhetővé is váltak. – A szabályzat hiányosságairól és a régi települési térképek anomáliáiról a lakosság nagy része nyilván nem tudott, ezek csak akkor derültek ki, amikor pl. építkezésre került sor, vagy vállalkozást akart indítani valaki – tette hozzá a polgármester, akinek nagy kő esett le a szívéről, hogy ezt a feladatot is sikerült teljesítenie az önkormányzatnak.

Az új Helyi Építési Szabályzat mellékleteivel együtt december 15-én lépett hatályba.