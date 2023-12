A beérkezett lakossági jelzések óta megerősített járőrözést tartanak a területen, illetve kamerákkal is megfigyelik a védett élőhely adta lehetőséggel visszaélni akarókat. Illegális horgászatra utaló eszközöket találtak a Sóstó Vadvédelmi Központ munkatársai, és térfigyelő kamera felvétel is készült a szabálysértőkről.



Néhány hete – a Székesfehérvár polgármestere által tartott online közmeghallgatásra – érkezett lakossági jelzés arra vonatkozóan, hogy illegális horgászati tevékenységet tapasztaltak a Sóstó Természetvédelmi Területen. Azóta megerősítették a járőrözést, illetve illegális horgászatra utaló eszközöket, valamint halcsapdákat is találtak a fa járóhíd alá rejtve a Sóstó Vadvédelmi Központ kollégái.

A Sóstó Természetvédelmi Területen van a Közterület-felügyelet térfigyelő központjába bekötött kamera és több vadkamera is működik, amelyek helyét folyamatosan változtatják. A Közterület-felügyelet a napokban rögzített is felvételt arról, amint három személy a jégen a horgászbotjával próbált léket ütni.



Fotó: ÖKK



A város szívében található, védett zöldterületen minden bejáratnál – nemzetközi jelzések szerinti, nyelvismerettől függetlenül felismerhető – piktogramok hívják fel a figyelmet arra, hogy tilos etetni a vízimadarakat és a halakat, tilos póráz nélkül sétáltatni a kutyákat, valamint hogy tilos a horgászat. Mivel a természetvédelmi szakemberek nem tudnak mindig mindenhol ott lenni, így azt kérik, ha valaki illegális horgászatot vagy egyéb szabálysértő tevékenységet tapasztal, azonnal hívja a 112-t és jelentse a szabálysértést, vagy a Sóstó Vadvédelmi Központtal vegye fel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken: +36-70-526-2793; [email protected].



A horgászat és az orvhalászat illegális tevékenységnek, lopásnak minősül a Sóstó Természetvédelmi Területen és azonnali feljelentést von maga után! Az itt élő halak a védett ökoszisztéma részét képezik, közös értékeink, vigyázzunk rájuk és védjük őket! - hívja fel a figyelmet közleményében az ÖKK.