A Fejér Vármegyei Príma Gálát ezúttal is a Mercure Hotel Magyar Királyban tartották, ahol több díjat is kiosztottak az este folyamán. A Fejér Megyei Prima-díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Fejér Vármegyei Szervezete ítéli oda minden évben. Az elismeréseket olyan személyek és intézmények vehetik át, akik saját területükön kiemelkedőt alkotnak, teljesítményükkel példát mutatnak. Az eseményt idén is ismert és elismert művészek színesítették műsorukkal, így fellépett Zsikó Zsuzsanna énekművész – egyben a Príma-díj egyik jelöltje - és a Zagyva banda, Vastag Tamás és Janicsák Veca, később a Discover Band szórakoztatta az egybegyűlteket.

Az est első szónoka Kovács Tibor, a VOSZ Fejér Megyei Szervezetének elnöke volt, aki kiemelte, büszke arra az eredményre, amit a Fejér vármegyei vállalkozói közösség elért, büszke a sikeres és hatékony emberekre, akiknek a munkáját és eredményeit évről évre elismerik. Székesfehérvár képviseletében Lehrner Zsolt, alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Rövid beszédében a kis- és középvállalkozások fontosságát hangsúlyozta, amelyek munkahelyeket biztosítanak, az általuk befizetett iparűzési adóval pedig hozzájárulnak a Székesfehérvár folyamatos fejlődéséhez.

Elsőként Kovács Tibor köszöntötte a díjátadó résztvevőit

Fotó: Simon Erika (ÖKK)

Az idei év Országos Év Vállalkozója Lehrner Lóránt, a Közép Pannon Capital Zrt. tulajdonos vezérigazgatója lett. Az Év Egészségügyi Jószolgálat Díját Szabó Bakos Zoltánnénak ítélték oda, aki 47 éven át dolgozott a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban és ápolási igazgatóként ment nyugdíjba. A Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjat, amelyet 2019 óta adnak át, Bóka Viktor Székesfehérvár Címzetes Főjegyzője vehette át.

Megyei Év Vállalkozója díjban részesült Ács Balázs, a Masterplast Nyrt., tulajdonos ügyvezetője, Kroó Iván a Dutrade Zrt. elnök-vezérigazgatója, Kardos Beáta, a gárdonyi Zafír gyógyszertár tulajdonos ügyvezetője, Barta György, a Barta Cégcsoport tulajdonos ügyvezetője, valamint Bezák Péter, a Braun Kft. tulajdonos ügyvezetője.

A díjak átadása között nívós fellépők színesítették az estet

Fotó: Simon Erika (ÖKK)

A megyei Príma-díjak jelöltjeinek színpadra történő szólítása után kisebb malőr történt, ugyanis a borítékok, amelyek az egyes díjazottak nevét tartalmazták, valahol elmaradtak, így a moderátor Kovács Tibor elnök segítségével hirdette ki az eredményt. Az 1-1 millió forint értékű három fődíj egyikét Magyar sport kategóriában Szoboszlai Dominik, a Liverpool középpályása, a magyar válogatott csapatkapitánya kapta – a díjat édesapja, Szoboszlai Zsolt vette át. A másik két fődíjat Magyar építészet kategóriában Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnök-vezérigazgatója, Magyar népművészet és közművelődés kategóriában pedig Zsikó Zsuzsanna énekművész, népdalénekesnő kapta. Márfy Gabriella festőművész, a Magyar képző- és iparművészet kategória jelöltje különdíjas lett, míg Magyar tudomány kategóriában Hagymásy László, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Szülészet – Nőgyógyászat Osztályvezető Főorvosa közönségdíjat kapott.