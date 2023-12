"Igenis vannak karácsonyi csodák!”

– mondja Csete Krisztián, a település polgármestere. De mi is történt Csóron, amiről még a polgármester is csak megrendülve tudott beszélni?

Ahogy az lenni szokott, egy teljesen váratlan pillanatban keresték meg a település vezetőt, hogy van néhány karácsonyfának való fenyő, aminek gazdát kellene találni. Mint kiderült – a nem is akármilyen, hanem csodálatosan szép, két méter magas ezüstfenyők – egy fehérvári kereskedőtől érkeztek Csórra. A titokzatos személy – akit Csete Krisztián nem szerette volna megnevezni – ajánlotta fel az elsőrendű fákat a település vezetőjének, hogy találjon megfelelő helyet a szépségeknek. Nem is volt nehéz feladat kitalálni hova szállítsák a mutatós ezüstöket, amelyek hamarosan öt családnál emelik – hanem is a mennyekig, de a plafonig mindenképpen – a karácsony fényét. Az egyik fát egy egyedülálló anyuka kapta, aki kislányával örülhettek a szép ajándéknak, a másikat egy nehéz anyagi körülmények között élő család kapta, ahol szintén egy kisgyermek csodálhatja majd az “égigérő” csodafát. Egy fa 3 állami gondozott kisgyermek karácsonyát ragyogja majd be nevelőszüleiknél, egy háromgyermekes család szintén az egyik gyönyörű ezüstfenyőt díszítik majd közösen, és egy külterületen élő édesanya két kisgyerekkel állja majd körbe az ajándék fenyőt, akik még díszeket is kaptak a dekoráláshoz.

De a történet nem ér véget a fenyőkkel. Már másnap 30 kilogramm száraz élelmiszert felajánlás érkezett, amely egy rászoruló család számára jelent majd meglepetést. Egy civil szervezet pedig 18 mázsa kutyaeledelt kapott a fővárosból, amit szintén azok között a lakosok között osztanak szét, ahol a nehéz sorsban az ember legjobb barátja is osztozik.

Csete Krisztián polgármester története tökéletes példája annak, hogyan hozhat össze egy közösséget a közös jószándék és az ünnepi szellem. Az ilyen történetek inspirálják a reményt és a szeretetet, ami igazán a karácsony lényege.