No de kezdjük a legelején: Somogyi Győző Kossuth-díjas grafikus és festőművész, valamint Grosschmid Erik Blattner Géza-díjas bábtervező tervei alapján éppen 10 éve, 2013-ban készültek el az első fehérvári óriásbábok, mégpedig az első Koronázási Ünnepi Játékokra. Akkor Géza fejedelem és felesége, Sarolt, valamint Szent István király, Gizella királyné, Szent Imre herceg és Asztrik püspök kelt életre a maguk négy méteres valóságában.

A következő évek szertartásjátékaira további magyar királyok, királynék és szentek óriásbábjai készültek el, a sort pedig 2022-ben IV. (Kun) László és III. András király alakja "fejezte be", így a család 23 tagúra bővült, s mint megtudtuk, nem is bővül tovább. Nos, szombaton velük is találkozhattak azok, akik ellátogattak a város egykori, 1900-a évek elején épült villanytelepére, amelyet manapság a legtöbben Fűtőerőműként ismernek.

Mint megtudhattuk, az óriásbábokat éppen nagy magasságuk miatt nem egyszerű tárolni, az erőműben viszont nagy a belmagasság, így nem kell őket szétszedni, az esőtől is védve vannak, itt "telelnek" át, hogy aztán az olykor szükséges némi felújítás után nyáron újra köszönthessék a Királyi Napokra érkezőket.

Fotó: Házi Péter / FMH

Az erőművi séta során a résztvevők hallhattak az egykori villanytelep létrejöttének körülményeiről, s azt is megtudhatták, hogy a nagy kazánház bejárata fölött álldogáló munkás szobra nem mást, mint Bory Jenőt ábrázolja. Megnézhették az egyébként már használaton kívüli gázkazánokat, s azt is megtudhatták, hogy kezdetben szénnel, majd pakurával állították elő a város távfűtéséhez szükséges "távmeleget", amit most már mintegy 3 évtizede a nagyságrendekkel tisztább gáz biztosít. Ma már egyébként a Bakony utcába költözött át a távfűtés központja, így ezek a kazánok már nem működnek.

És persze mindeközben a turbinák szomszédságában ott várták a látogatókat az "óriások", például Szent László, I. Géza, vagy éppen Salamon király. Aki vette a bátorságot, bebújhatott a bábok belsejébe, hogy kipróbálja, miként lehet őket iránytani, a kezüket és a fejüket mozgatni. Az ipari környezet érdekes hátteret adott a díszes óriásbáboknak, s igazi időutazásra röpítette az érdeklődőket.