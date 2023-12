Dolgos napok következnek, főleg, ami székesfehérvári katolikus egyházak képviselőit illetik. Ugyan a középkori Székesfehérvárhoz képest jóval kevesebb katolikus temploma van a megyeszékhelynek, azért még így is akad bőven, így szinte minden hívő kedve szerint választhatja ki, hogy melyik napon hova szeretne menni meghallgatni a szentmisét. Spányi Antal megyéspüspök december 24-én éjfélkor, december 25-én pedig fél 11-kor tart szentmisét a Székesegyházban. De mellette Tornyai Gábor, a Magyarok Nagyasszonya Templom plébánosa is számos misét tart Öreghegyen, valamint Almássy telepen. December 24-én 23 órakor Almássy telepen, éjfélkor pedig Öreghegyen. Ugyancsak Öreghegyen tart misét december 25-én reggel fél 8-kor és délelőtt fél 11-kor, a két időpont között, 9 órakor Almássy telepen is. December 26-án ismét fél 8 órakor Öreghegyen, 9-kor a Szent Donát-kápolnában, illetve ezzel párhuzamosan szintén 9-kor kezdődik mise Almássy telepen.