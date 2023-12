Sükösd Tamás kulcsfontosságúnak nevezte a 2016 óta, több ütemben megvalósuló fejlesztést, mert mint fogalmazott, „lehet nem ez a leglátványosabb beruházásunk, de egy olyan ipari területtel gazdagodott Sárbogárd, amely nem csak divatszóval élve mérföldkő, hanem alapvetően meg fogja határozni a város fejlődését a következő időszakban." A polgármester szerint ehhez minden eszköz a rendelkezésére áll, az új iparterület a helyi és a betelepülni kívánó vállalkozások számára vonzó infrastrukturális és üzleti környezetet nyújt, amelyben megteremtődik egy versenyképes ipari park alapja. A polgármester rámutatott arra is, hogy volt honnan visszakapaszkodniuk, és reményét fejezte ki a mellette ülő két úriemberrel, Varga Gábor országgyűlési képviselővel és Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökével együtt, hogy a beruházással a város végleg maga mögött hagyhatja a 2000-es évek helyi gazdasági recesszióját, újabb munkahelyek jöhetnek létre a járásközpont és térség lakói számára.

Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Dél-Fejér, azon belül is Sárbogárd is ékes példája annak, hogy ha a munka szakértelemmel párosul, akkor nagy dolgok születhetnek. Felelevenítette, hogy Varga Gábor országgyűlési képviselő még 2010-ben fogalmazta meg Dél-Fejér vonatkozásában, hogy egy olyan fejlesztési koncepciót kell kialakítani, ami nem csak a mezőgazdaságon, hanem komoly iparfejlesztésen, munkahelyteremtésen, illetve az ezzel összefüggő alapinfrastruktúra kiépítésen, úthálózat fejlesztésen is alapul, amely beruházások az iparnak adnak helyet. Molnár Krisztián mindezeken felül elmondta, hogy a kiegészített forrással együtt, az Európia Unió és a Magyar Kormány közös finanszírozásával mintegy 716 millió forint forrásból valósulhatott meg a felhagyott szovjet laktanya után fennmaradt, mindeddig hasznosítatlan, egy részét tekintve hulladékok által szennyezett barnamezős ingatlanok kármentesítése és kulturált hasznosítása. Így a létrejövő ipari területen 19 kis- és középvállalkozás számára nyílt lehetőség a betelepülésre, továbbá egy gyártócsarnok is létesült.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Az előtte szólókhoz csatlakozva Varga Gábor országgyűlési képviselő hozzátette, hogy mindemellett sikerült elérniük Sárbogárd „szabad vállalkozási zóna” besorolását, amely még vonzóbbá teheti a várost a betelepülni szándékozó vállalkozások számára, melyekben remélhetőleg hamarosan helyiek és környékbeliek fognak minél többen dolgozni.

– A végső cél mégis csak az, hogy azok az emberek, akik jelenleg 30-40-50 kilométerre, Dunaújvárosba, vagy Székesfehérvárra bejárnak dolgozni, azok itt találhassák meg a számításaikat, a munkalehetőségüket – fűzte hozzá. Az országgyűlési képviselő úgy vélte, hogy az M200 gyorsforgalmú út közelgő megvalósítása pedig még inkább hozzájárulhat ahhoz, hogy az iparterület Sárbogárd és környéke fejlődésének motorja legyen.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Az ünnepélyes projektzáró rendezvényen, a beruházás bemutatását követően a Violin Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek karácsonyi műsora emelte az esemény fényét.