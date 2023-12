A második adventi gyertyagyújtás Sárszentmihályon idén is felejthetetlen élményt nyújtott a résztvevőknek. A katolikus templomban tartott ünnepi esemény elején Mayer László, római katolikus helyettes esperes – az ökomenikus hagyományokhoz híven – Turbucz Béla református lelkésznek adta át a szót. A meghitt beszédek után következett a második gyertya meggyújtása, majd a várva várt jótékonysági koncert Krutzler Gergő tangóharmonika művész előadásában, aki már tavaly is lenyűgözte a sárszentmihályiakat.

Mayer László helyettes esperes és Turbucz Béla református lelkész együtt a második adventi gyertyagyújtásnál Sárszentmihályon

Forrás: Zelenák Tibor

Játékával idén is elkápráztatta közönségét, aki mellett ezúttal egy ifjú reménység is megcsillogtatta tehetségét. A vasárnapi adventi koncerten Kókány Petrát kísérte játékával, aki szintén a helyi közösség büszkesége, jelenleg a székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 11. évfolyamos diákja, a Zsigmond Lala Énekstúdió énekese, és több népszerű székesfehérvári musical szereplője. A duó páratlan előadását a közönség lelkes tapsviharral jutalmazta. A fiatal énekesnő a váratlan sikertől könnyekre fakadt, amíg a tangóharmónika kivételes virtuóza széles mosollyal köszönte meg a közönség kedvességét.

A sárszentmihályi közönség lelkes tapsa könnyekig meghatotta az előadókat

Forrás: Zelenák Tibor



A koncert célja idén a Dózsa György utcai harangláb felújítása volt, ezzel is támogatva a fiatalok közkedvelt találkozóhelyét. Még nem tudni mekkora összeg folyt be a történelmi építmény megújítására, mivel az adományok még most is folyamatosan érkeznek a kihelyezett ládába és a megadott folyószámlára is. A második adventi gyertyagyújtás és a jótékonysági koncert Sárszentmihályon nemcsak a közösségi összetartozás érzését erősítette, hanem egy gyönyörű kezdeményezést is támogatott, ahol egyszerre újulhat meg egy régi építmény és születhet egy kedves találkahely a falu fiataljainak.