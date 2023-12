Ők a Fejér megyét ellátó mentőmotorosok, akikkel még június végén a balatonvilágosi bázisuknál találkoztunk, hogy többet megtudjunk munkásságukról. Akkor Horváth Zoltán, az egyik önkéntes mentőmotoros mutatta be a bázist, valamint az egyik leghűbb társukat, a motort, ami elengedhetetlen a mentéshez, hiszen mint írtuk a mentőmotor az egyik leggyorsabb földi egység, így akár már a mentőautó előtt is kiérnek a helyszínre. Sőt olyan helyekre is beférnek, ahova a mentőautó nem.

Működésükre tehát nem csak nekik, de nekünk is nagy szükségünk van, ehhez azonban segítség kell, hiszen alapítvány lévén igen korlátozottak a lehetőségeik. Az önkéntesek a Magyar Mentőmotor Alapítvány szervezésében tevékenykednek, akik a munkáért cserébe szállást, étkezést és útiköltség-támogatást tudnak biztosítani. Utóbbit részben egy pályázat keretében, részben pedig az Adjukössze kampány keretén belül a támogatók finanszírozták.

Mostantól azonban minden egyes járművet magunknak kell tankolniuk és az összes javítási, biztosítási költség rájuk maradt, valamint a képzésekre is több forrás szükséges, mivel – szerencsére – az önkéntesük száma is megnövekedett.

„Azonban bízunk benne, hogy az a támogatói csapat, ami eddig is mellettünk állt, idén sem hagy magunkra minket. Tavaly a működési költségeinkre gyűjtöttünk, a rejtett tételre, amire kevés az elérhető pályázat, és ami csak úgy kommunikálható nyíltan, ha a bizalom már adott. Mi tudjuk, hogy a bizalom adott, és évről évre teszünk is érte. És úgy döntöttünk, idén is a működési költségeinkre kérünk támogatást tőletek, hogy a hátteret továbbra is biztosítsuk együtt, hogy őrizzük az őrzőket” – olvasható a kampány honlapján.

Az adományozás menetéről, módjáról bővebb információikat itt találsz.