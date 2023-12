Balsay Miklós belgyógyászként kezdett diabetológiával foglalkozni és ahogy fogalmazott, azonnal érezte, megtalálta benne a neki leginkább megfelelő, „kézhezálló” szakterületet. A diabetológiából tett úgynevezett licence vizsgát követően angiológiai szakvizsgát is tett, mivel fő érdeklődési területe a cukorbetegséggel összefüggő érrendszeri szövődmények megelőzése és kezelése. A főorvos tagja a Magyar Diabetes és a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaságnak is. „Számomra az a legnagyobb érték, hogy tudtam segíteni, és ez inspiráló erőt ad!” – mondta, miután átvette a kitüntetést a polgármestertől a Városháza kistanácstermében, ahová a FEMECE két elnökségi tagja is elkísérte. Egyikük – ahogy elárulta - betegként is kapcsolatban áll Balsay Miklóssal, akihez évek óta jár és akinek jelenlegi stabil állapotát is köszönheti.

A Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesülete 1991-ben alakult, majd hosszú évekig inaktív volt. 2013-ban élesztették újjá, ma mintegy 70 tagot számlál, akik rendszeresen szerveznek közös, főként ismeretterjesztő programokat, előadásokat, közös főzéseket, amellyel igyekeznek segíteni a tagok mindennapjait. Ahogy az péntek délután elhangzott, szívesen látják a fiatalabb, érintett korosztályt is az Öreghegyi Közösségi Házban működő egyesületbe!