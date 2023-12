December 28. (csütörtök)

Mór, 10 óra: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. A Cimbora Produkció bábelőadása a régi mozi épületében.

Sárpentele, 7 órától: Kirándulás a sárpentelei erdőben. Túravezetéssel egybekötött séta Rózsa István vadász vezetésével. Találkozás: Sárpentele, Szent Kereszt Felmagasztalása-templom előtt. Ingyenes program. Akinek van távcsöve, feltétlenül vigye magával.

December 29. (péntek)

Csákberény, 17 óra: Téli esték-sorozat a művelődési házban. Kenya kincsei képekben – Fotók a szafarik hazájából. Előadó: Boha Roland. Vendéglátás és kötetlen beszélgetés.

Martonvásár, 10–16 óra: Hópihekereső-játék a kastélyparkban. Agroverzum. (Szombaton is.)

Székesfehérvár, 16 óra: Leszállt a kisKÓCSAG. Évkönyvbemutató a Sóstó Vadvédelmi Központban (Szárcsa utca). Kovács Gergely Károly, a Fejér vármegyei természetvédelmi és ökológiai évkönyv, a kisKÓCSAG szerkesztője mesél a kiadvány születéséről, történetéről, jelenéről, jövőjéről. (Völgy-Híd Természetvédelmi Alapítvány.)

Székesfehérvár, 16.30 és 17.20 óra: Ünnepi fényvonat a Várkörúton és a Zichy liget körül. Indulás a zeneiskola elől. (Szombaton is.)

Úrhida, 15 óra: Szilveszteri pezsgőfutás a Szabadidőparkban. Ovis futam (400 méter). Kisiskolás futam (1200 méter). Nagyiskolás futam (2400 méter). Felnőtt futam (4000 méter). Minden résztvevő befutó érmet kap!

Pezsgőfutás a Velencei-tónál – a sorban immár a harminchetedik

Fotó: A sportegyesület

December 30. (szombat)

Martonvásár, 15 és 19 óra: Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter: A padlás. Félig mese, félig musical két részben. Rendezte: Kozma Milos Noel. Helyszín: Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ. (MASZK Egyesület, mARTonSzínház.)

Mór, 13.30 óra: Megemlékezés és koszorúzás a móri csata 175. évfordulója alkalmából a Homoki temetőben állított kopjafánál. Beszédet mond Fett Krisztián alpolgármester. Közreműködők: Fehérvári Huszárok Egyesülete, Hagyományőrző Budai 2-ik Honvédzászlóalj, Móri Borbarát Hölgyek. (Mór Város Önkormányzata, Móri Városvédő és Szépítő Egyesület.)

Sárbogárd, 21.30 óra: Előszilveszter a művelődési központban. Discover Band-koncert.

Szár, 9 órától: Szilveszteri túra. Útvonal: Szár, Károly-kő, Nagyszéna-hegy, Szár (közepesen nehéz). Lehet bejglit, védőitalt, sőt kutyát is vinni (pórázon). Találkozás 9 órakor Száron, a József Attila utca végén lévő keresztnél (Klébert Antal).

Székesfehérvár, 10.30 és 16.30 óra: Előszilveszteri Brandnyúl mini diszkó a Köfém Művelődési Központban.

Velence, 15 óra: Az Alma együttes koncertje (Velence Resort & Spa).

A Discover Band Sárbogárdon és Székesfehérváron is koncertezik

Fotó: Az együttes

December 31. (vasárnap)

Gárdony, 7–13 óra: Szilveszteri pezsgőfutás és Velencei-tó kör. Helyszín: Tóparti Sport Hotel, Tópart utca 17. Az év utolsó futása! Szilveszteri hangulat! Jelmezes futás! Rendező: Team Proton SE. Távok: gyermek (300, 600, 1200 méter), 4,5 kilométer, 12 kilométer, Velencei-tó kör (29,45 kilométer). Időrend: 7 órától: Rajtszámátvétel. 9 óra: Velencei-tó kör – rajt. 9.10 órától: Gyermek futamok. 10.10 óra: 4,5 kilométer és 12 kilométer – rajt. 11.30 óra: Eredményhirdetés. Korosztályok: gyermek (3–5, 6–8, 9–11, 12–14 éves); junior (14–17 éves); felnőtt (18–30 éves); master (31–45 éves); veterán (46+ éves). Velencei-tó kör, váltó: női, férfi és vegyes csapat. Jelmezes futás (minden távon lehet).

Lajoskomárom, 19–03 óra: Szilveszteri bál az iskola tornatermében (Gesztenyefasori Szent Márton Általános Iskola szülői közössége). Svédasztalos vacsora. Éjfélkor virsli. Zenél a Leslie Music és Potyondi Tímea. „Búcsúztassuk együtt az óévet!”

Lepsény, 11 óra: „Áldott ünnepeket!” Évzáró úrvacsorás istentisztelet a református templomban.

Mór, 20–04 óra: Szilveszteri bál az Erzsébet téri Művelődési Házban. Zenél a Tutti zenekar.

Nagyveleg, 20 órától: Szilveszteri batyubál a tornateremben. Zene: Kovács László. (Nagyveleg Község Önkormányzata.)

Nagyvenyim, 18 órától: Jótékonysági szilveszteri batyubál az iskola tornatermében (Kossuth Lajos Általános Iskola Alapítványa). Táncmulatság és tombola. Zene: Delta zenekar – Török Imi. (Kapunyitás 18 órakor, zárás 03 órakor.)

Pusztavám, 20–04 óra: Szilveszteri bál a művelődési házban. Zene: Tarianer Spitzbuam. (Pusztavámi Tánccsoport.)

Rácalmás, 18.30 órától: Szilveszter a művelődési házban. 18.30 óra. Vendégvárás. 20 órától: Svédasztalos vacsora. Éjfélkor lencseleves. Hangulatfelelős: Dj Novák. Éjfélkor egy pohár pezsgővel köszöntik az új évet.

Rácalmás, 20–03 óra: „Köszöntsük együtt 2024-et!” Szilveszter a kúriában (Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ, fűtött party sátor). Navidal és NorbertVarga. Happy Gang – Corry. Dévényi Tibor.

Székesfehérvár, 10 óra: Óévi túra – Újévi fogadalmak. Az év utolsó ökotúrája. „Búcsúztassuk el együtt az óévet!” A gyerekeket teával, a felnőtteket forralt borral várják. A bögréjét senki se hagyja otthon! Sóstó Látogatóközpont.

Székesfehérvár, 20 órától: Fehérvári szilveszter. Buli a Zichy-színpadnál. 20 óra: Kátai Jr. 21 óra: Varning. 22.10 óra: Discover Band. 23.55 óra: Köszöntő, himnusz. 0.10 óra: Discover Band. 1.45 óra: Dj Embryo.

2024. január 1. (hétfő)

Aba, 16 óra: 2024 – Újévi koccintás és lencseleves parti a közösségi házban. Évindító összejövetel. Lencseleves, fánk, szilvapálinka. Gyerekeknek forró csoki. Ki-ki vihet még ennivalót és innivalót. Muzsikál: Müller Zoli. „Beszélgessünk, legyünk együtt, induljon jól az év!”

Sárkeszi, 12.30–14 óra: „Köszöntsük együtt az új évet!” Szerencsehozó újévi lencse és forró tea. Az önkormányzat rendezvénye a faluközpontban, a Kiskultúr előtti téren.

Székesfehérvár, 14–16 óra: Szerencsehozó lencse. A fehérváriakat a néphit szerint bőséget hozó lencsefőzelékkel várják az Alba Plaza előtti Palotai kapu téren. Az esemény ezúttal is a város önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár, a Lecsóház és az Alba Plaza együttműködésében valósul meg. A Magyar Honvédség gulyáságyúiban és a Lecsóház fazekaiban készülő ízletes főzeléket 14 és 16 óra között kínálják egy pohár meleg teával együtt.

Székesfehérvár, 19 óra: Újévi hangverseny a Vörösmarty Színházban. A Strauss-család zenéje. Dél-amerikai dallamok. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertje. Dvorák: Karnevál-nyitány. Strauss: Vorwarts! Polka schnell. Strauss: Kaiser Walzer. Hellmesberger: Danse diabolique. Strauss: Pizzicato Polka. Strauss: Wiener Blut Walzer. Bernstein: Candide-nyitány. A. Marquez: Danzón No. 1. A. Piazzola: Libertango. A. Marquez: Danzón No. 2. Z. Abreu: Tico tico no fubá. Ráadás: meglepetés! Vezényel: Dobszay Péter.

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar újévi hangversenyt ad a Vörösmarty Színházban

Fotó: ARSO

Kiállítások

December 29. (péntek)

(Az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)

Mezőszentgyörgy: A viharvadász. Durmics Balázs fotói a művelődési házban. Megtekinthető 2024. február 10-éig.

Nagyvenyim: Színek és évszakok. Berzai Zsuzsanna festménykiállítása a művelődési ház és könyvtárban. Látogatható 2024. január 26-áig.

Székesfehérvár-Kisfalud: A Kisfaludi Művészkör évzáró kiállítása a közösségi házban. Tizenegy alkotó – Budainé Nyitrai Anita, Deák Katalin, Hackfelner Ferenc, Kallós-Kókány Zsuzsanna, Mohai Tiborné Néri, Molnárné Szeiler Magdolna, Sárközy István, Sárközy Istvánné, Szelier Attila, Szünderné Havasi Erzsébet és Wollein Mária – művei: akvarellek, olajfestmények, grafikák, fafaragások és festett bútorok. Megtekinthető 2024. április 5-éig.

Székesfehérvár: Pasztellvarázs. Szünderné Havasi Erzsébet festőművész kiállítása a Krisztus Király-plébánia közösségi házában (Zsolt utca 28.). Megtekinthető 2024. január 30-áig a szentmisékhez kapcsolódóan.

Székesfehérvár: Analógia – Kiss László fotográfus fotókiállítása a Vörösmarty Színház Galériájában. Fekete-fehér filmre (Leica) készült fotók. A fotográfus analógiát keres a fényképezőgéppel létrehozott látvánnyal a mulandóság szorongató érzéséhez. Megtekinthető 2024. január 31-éig.

A mulandóság szorongató érzése – Kiss László fotográfus fotókiállítása

Fotó: Kiss László

Székesfehérvár, 9 óra: Meghosszabbítva! Hadi múltunk kincsestára. Válogatás a Hadtörténeti Múzeum értékeiből a Szent István Király Múzeum Rendházában. Megtekinthető 2024. január 14-éig, hétfőtől vasárnapig 9 és 19 óra között.

Székesfehérvár, 9 óra: Meghosszabbítva! Katonazenészek, katonák. A magyar katonazene fényképes története 1868-tól napjainkig. (Szent István Király Múzeum, Rendház.) Megtekinthető 2024. január 14-éig hétfőtől vasárnapig 9 és 19 óra között.

Székesfehérvár, 10 óra: Gorsium ősz. Válogatás a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum grafika és a fotó tanszak diákjainak munkáiból. (Vörösmarty Mihály Könyvtár, központi könyvtár, olvasóterem.) Megtekinthető 2024. január 5-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Kultúra, ami összeköt – Fehérvár tele értékkel. Munkácsy Fehérváron. Válogatás Pákh Imre magángyűjteményéből (Szent István Király Múzeum, Rendház). Megtekinthető 2024. január 14-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Magyar vagyok – Petőfi 200. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Új Magyar Képtár (Megyeház u. 17.). A kiállítás fővédnöke: Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A tárlat 2024. január 26-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható. (Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Szent István Király Múzeum.)

Székesfehérvár, 10 óra: Mesterek és tanítványaik. Kiállítók az M-Art nemezes tanfolyamának és táborának résztvevői: Fábián Judit, Futterer Judit, Gonda Emma, Horváthné Katalin, Kató Zsuzsanna, Kuti Judit, Varga Mónika. Aranybulla Könyvtár Alapítvány. Megtekinthető 2024. január 26-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Solium Regni – Az ország trónusa. Állandó kiállítás. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely

Látogatóközpont (Várkörút 32.). Az állandó kiállítás megtekinthető keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 15 óra: Closer 2.0 – Kleb Attila festőművész kiállítása az Öreghegyi Közösségi Házban. Megtekinthető 2024. január 5-éig, hétfőtől péntekig 15 és 19 óra között.