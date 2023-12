Az esemény előtt már egy órával sokan – főként kisgyermekes családok – gyűltek össze a polgármesteri hivatalnál, ahol a feldíszített, fénybe öltöztetett traktorok már egymás mellett várakoztak. Igaz, akkor még fény nélkül, mert a délutáni világosságban a szervezők úgy gondolták, még nem jött el az ideje a fényfüzérek bekapcsolásának. A helyiek azonban így sem unatkoztak, mert a Pázmándi Gazdakörnek és néhány lelkes önkéntesnek köszönhetően volt terülj asztalkám tele zsíros, lekváros, májkrémes és tepertőkrémes kenyérrel, pogácsával, édes süteményekkel és persze volt forró tea és fűszeres forraltbor is. A gyerekek hordókból kialakított, traktor vontatta kocsikba is ülhettek egy-egy körre és fel is mászhattak a várakozó, hatalmas járművekre.

A felvonulásban javarészt pázmándi, kisebb részben a környékről érkezett traktorokosok – mintegy negyvenen - vettek részt. Ahogy azt Kiss Annamária, az egyik szervező elárulta, a tavalyi lovasberényi felvonulás után jött az ötlet, hogy hasonló látványosságot rendezzenek Pázmándon is, ahol azelőtt ilyenre még nem volt példa. Jövőre azonban várhatóan lesz folytatás, hiszen nagy volt a rendezvény sikere, a felvonulás útvonalán szinte végig kint álltak az emberek az út mentén.