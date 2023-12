A Fejér Megyei Szent György Kórház gyermek részlegén idén is nagy meglepetésekkel készültek a kis betegek felvidítására. Ahogy már több évtizede, úgy most is ellátogatott a beteg gyerekekhez a gitáron játszó Mits Péter és két fia, a basszusgitározó Gergő és a billentyűkön játszó Marci is, hogy pár karácsonyról, télről, gyerekekről szóló dallal becsempésszék a karácsonyt a kórház falai közé.

–Talán többen úgy vannak itt velünk karácsonykor, mint a tévében a Reszkessetek betörők című filmmel, de min nem adjuk fel, így ha eljön a karácsony mi is eljövünk, mint Kevin–mondta a zenekar vezetője Mits Péter.

Régi hagyomány már az a karácsonyi ünnepség, melyet minden évben megtartanak azon gyerekeknek, akik kénytelenek a kórház gyerekosztályán tölteni az ünnepeket.

–Sok embernek ezek a napok rohanással, készülődéssel, takarítással, bevásárlással telnek és nyilván ezek is fontosak, de nem ez a lényeg. A karácsony a belső béke, a lelki béke megtalálásának ideje, és ehhez mindnyájunk szeretetcselekedetet kell gyakorolnunk. Például ha otthon segítetek anyukátoknak, apukátoknak, megosztjátok amitek van a testvéretekkel, akkor ezen az úton már elindulhattok. Minden családban fájdalmas, amikor beteg a gyermek és ez az ünnepek idején hatványozódik. Ezért is igyekszünk a karácsonyi ünnepséggel és a fa alatti ajándékokkal örömet szerezni a gyerekeknek–mondta Kálmán Andrea, osztályvezető főorvos.