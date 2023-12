Az úgynevezett C1 részlegen megvalósult fejlesztésről a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház honlapja számolt be.

Mint írták, a teljes osztályt kifestették, új bútorok kerültek be, kicserélték a műpadlót, a tűzgátló szigetelést, a szennyvízvezeték-átkötést ésa szükséges villanyszerelési munkálatokat is elvégezték. A nagy vizesblokkok mellett négy kórterem kapott saját fürdőt, valamint a dolgozói vizesblokkok és az orvosi szoba is megszépült. Az osztály ezek mellett új ágytálmosó készüléket is beszerzett.

"Komfortosabb és szebb lett a részleg, de ami a legnagyobb örömmel tölti el a munkatársainkat, az az, hogy ennyien érezték fontosnak, támogassák a célkitűzések megvalósulását. Az osztályon dolgozók – orvosok, nővérek egyaránt – egy emberként vették ki részüket a teendőkből, a kórház Műszaki Osztályának munkatársai pedig erejükön felül igyekeztek annak érdekében, hogy minél előbb befejeződjenek a munkálatok." - számolt be a kórház a közösségi oldalán.

Fotó: A kórház közösségi oldala

Több mint 45 millióból valósult meg a fejlesztés, mégpedig a Sárkányszív futócsapatnak köszönhetően és azoknak, akik rájuk szavaztak a BioTechUSA és az NN Ultrabalaton Charity programjában. T"öbb magánszemély is a kezdeményezés mellé állt. Emellett, akik ellátogattak a Richter Egészségváros programjára, szintén hozzájárultak a munkálatok megvalósulásához, ugyanis az ott összegyűlt összeg is a „belgyógyászati kalapba” ment. A Richter alapadománya 3,5 millió forint volt, ez az összeget Székesfehérvár Önkormányzata is felajánlotta a Szent György Kórház Alapítványnak – az alapítvány pedig több mint 15 millióval egészítette ki a még hiányzó forrást. A Betegápolásért Alapítványnak köszönhetően központi oxigént kapott az osztály, a kórtermekbe új asztalok és székek kerültek, valamint a fürdőkbe is új polcokat szereltek. Itt azonban nem ért véget a történet: Rappai Milánnak, az RM Bútor képviselőjének, valamint Szegi Zsoltnak és Barlabás Tamásnak, a King Bútor Kft. képviselőinek köszönhetően új nővérpultot kapott a részleg." - részletezte a sok-sok segítséget a kórház közösségi oldala.