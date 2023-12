Akik elmentek, azok Tóth Szilvia könyvtárosnak köszönhetően Boldizsár Ildikó az Igazi karácsony című meséjével hangolódhattak az ünnepre, valamint kézműveskedhettek is. A gyerekek - mert többnyire ők alkottak az asztaloknál felnőttek segítségével - háromféle, karácsonyhoz illő tárgyat készíthettek: papírból Mikulást és karácsonyfa könyvjelzőt, valamint befőttes üvegből mécsestartót. Mindegyik nagyon dekoratív volt, és mindegyikhez volt díszítési javaslat, de természetesen egyéni megoldásokat is be lehetett vetni. A kisebbeknek színezők is rendelkezésre álltak.

A Gyermekrészlegen legközelebb december 7-én, csütörtökön 16:30-kor kezdődik foglalkozás, szintén az advent, a várakozás jegyében. Ekkor Marék Veronika Télapó és ezüstmackó című meséje hangzik majd el diavetítéses formában, majd ugyancsak kézműveskedés kezdődik, ezúttal azonban karácsonyi képeslapot lehet készíteni.

A Vörösmarty Mihály Könyvtár más programokkal is készül, hogy még szebbé, meghittebbé tegye az ünnep előtti várakozást. A Széna téri Tagkönyvtárban például december 5-29-ig látható Kokas Jenőné mézeskalács figuráinak kiállítása. Szintén itt lesz 15-én, pénteken 17 órától foglalkozás, amelyen a Boldogságárus című mese hangzik majd el, ám adventi dalok is hallhatók lesznek, a jelenlévők pedig karácsonyi lámpást készíthetnek. A felnőtteknek érdekes lehet ugyanitt a december 11-ei esemény is: aznap 17 órától Schäffer Erzsébet író, újságíróval tartanak író-olvasó találkozót A csoda bennünk van címmel. A Budai úti Tagkönyvtárban december 21-én, csütörtökön 17 órától Angyal, te beszélj a csodáról címmel szerveznek zenés, verses ünnepi műsort Horváth Irma, Kuharik Tamás és Herczegh Katalin részvételével.

A könyvtár honlapján egyéb adventi csemege is kínálkozik: készültek például az Oskola utcai épület ablakaiból elérhető élő adventi naptárral, valamint online angyalos kalendáriummal is...