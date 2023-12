Közel harminc kicsi, nagy, vadonatúj, modern és régebbi, látványosan feldíszített traktor gyülekezett szerda délután Iszkaszentgyörgy Fehérvár felőli végén, hogy a jelre egymás után induljanak el a községházához vezető úton. A felvonulást jó ideje hirdetik a körforgalomba kitett lepedőn, ami mellé bálákból készült karácsonyi csomagok is kerültek, ennek megfelelően sokan összegyűltek az út mentén és a polgármesteri hivatal előtt, ahol a felvonulók tartottak egy hosszabb megállót. Olyan hosszú lett a traktor-sor, hogy az eleje már kiszorult a hivatal előtti térről. – A feleségem látta az abai traktoros felvonulást három évvel ezelőtt, azóta dédelgettük az ötletet, hogy ezt nálunk is meg kellene valósítani. Most sikerült – mondta a szervező, Major Balázs, aki az is elárulta, hogy a legkisebb traktor a felvonulást felvezető fűnyíró, a legnagyobbak pedig 400 lóerősek.

A traktorosok egyébként helybeli és környékbeli gazdák, illetve a Bakonyalja Gazdakör tagjai, akik vállalták, hogy saját költségen feldíszítik a járműveiket és Mikulás sapkába bújnak. A színes-fényes-díszes traktorok hatalmas sikert arattak, pláne, hogy a hivatalnál a gyerekek fel is mászhattak rájuk. Közben megérkezett a Mikulás is, aki az IKSZT épületében várta a kicsiket és, jó szokásához híven versért, énekért cserébe szaloncukrot adott a bátraknak.

A menet mintegy fél óra után tovább vonult a futballpályához, onnan pedig a bánya közeli büféhez, ahol az esemény véget ért. A nagy sikeren felbuzdulva azonban biztosan lesz folytatás, sőt a tervek szerint jövőre Mikulás-bállal zárul majd a felvonulás.