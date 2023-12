Ahogy tavaly is megírtuk ugyanebben az adventi időszakban, most is érvényes: a Csendes éjt csilingeli a Csitáry-kút. A "mennyei hallalujah"-hoz nem is annyira kell hegyezni a fülünket: minden egész órában messzire repül a csengettyűszó, így a tóparton sétálók is felkaphatják a fejüket a karácsonyi dallamra. Hétfőn fényfüzéreket is telepítettek a városgondnokság munkatársai a kútra, ezzel téve teljessé a karácsonyi hangulatot.