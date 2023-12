Ahogy megírtuk, csodaszép ünneplőt öltött magára Fejér vármegye advent második vasárnapján. Olvasóinkat is megihlette a havas táj, és biztatjuk is önöket arra, küldjenek nekünk fotókat. Mansbergerné Bogács Hajnalka képei a Vértes ölelésében, Mórnál készültek. Mint írta, "az első szánkózás is megvolt ma kisfiamnak, Róbertnek."

Fotó: Mansbergerné Bogács Hajnalka

Fotó: Mansbergerné Bogács Hajnalka

Fotó: Mansbergerné Bogács Hajnalka

Fotó: Mansbergerné Bogács Hajnalka

Fotó: Olvasó

Fotó: Olvasó