Évtizedek alatt csak újabb és újabb stoppolást kapott, változó méretű, színű és magasságú foltos és sávos helyreállítások formájában. Eddig a Móri út városi szakasza volt maga az úttestek ötven árnyalata. Most egy uniós pályázatnak, illetve két fejlesztési ütemnek köszönhetően megújult az út, de nem csak az, hanem az is, amit az aszfaltréteg rejt.

–Jóideje mindenki figyelemmel kísérheti ezt a több mint egymilliárd forintos felújítást itt a Móri úton. Kezdetben 1.02 milliárd támogatást nyertünk, ám az útfelújítást folytatni kellett a Szent Vendel utcáig, így lett a beruházás teljes költsége 1.154 milliárd forint. Ez a plusz költség az jelentette, hogy a Szent Vendel utcai körforgalom is elkészült. A projekt elkészülte két szempontból is örvendetes. Egyrészt a Móri út a város egyik lüktető főere, egy bevezető szakasz az agglomerációnak, és ezen keresztül sokkal elérhetőbbé és zökkenőmentesé válhat bármilyen üzleti vagy ipari tevékenység. Másrészt segíti a Móri úton, annak környékén élők mindennapjait és annak minőségét is javítja, mert az egyenetlen út miatti zajhatások, zörrenések és rázkódások sok felsővárosi számára volt kellemetlen–mondta Földi Zoltán, a városrész önkormányzati képviselője.

Az egy éven át tartó munkáról, annak műszaki tartalmáról a székesfehérvári önkormányzat közlekedési irodájának vezetője beszélt a hivatalos átadón, a Barátság Háza előtt:

–Egy nagyon komoly vízi közmű, illetve vízvezeték felújítással indult a munka. Ezek különböző átmérőjű csövek cseréjét, valamint bélelését jelentette. A munkaterület benyúlt a Zichy liget elé, illetve a többi csatlakozó utcába. A víziközmű felújítása után a csapadék csatorna egyes elemei lettek kijavítva, és utána készült el az, amit a felszínen látunk, vagyis az útépítések, a két körforgalommal, kerékpársávokkal, átalakítottuk a Csitáry G. Emil utca csomópontját, kétirányú lesz az Irányi Dániel utca, és a Zichy ligetben a bíróság előtti rész is megújult–mondta el kérdésünkre Nagy Zsolt.

A régi, jól megszokott Barátságháza előtti buszmegállóból sokan indultak a megye északi felébe, illetve a megyehatárokon túli nagyvárosokba. Mostantól kerékpártámasz lesz

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Azt is megtudtuk, hogy a Barátság Háza előtti buszmegálló végleg elveszíti a funkcióját, ugyanakkor az építményt nem bontják el, fedett kerékpártámasz lesz belőle. Előtte, ahol korábban a helyközi járatok vették fel az utasokat, most parkolók vannak, és ebből az utcából, csak jobbra lehet kanyarodni a Királykút lakónegyed felé, a Móri útra nem. Az utca továbbra is egyirányú marad, de az útburkolati jelek szerint a menetiránnyal ellentétesen, vagyis szemből behajthatnak majd a kerékpárosok. Több új parkolóhely és az MKB bank előtt egy új autóbusz megálló is létesült.

A Barátság Háza előtti kereszteződés teljesen átalakult és az egyirányú utcába, egy kötelező haladási irány táblának köszönhetően, csak azok a kerékpárosok hajthatnak be, akiknek a Móri út kerékpársávján haladva eszükbe jut, hogy otthon hagytak valamit

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Az egy év alatt megtörtént a Zichy liget Malom utcai ágának felújítása, a teljes szakaszon kétoldali kerékpársáv és helyenként leállósáv létesítése is. A körforgalmi csomópontban új gyalogátkelőhelyeket alakítottak ki, de része volt a projektnek a Rozgonyi Piroska utca végén lévő parkoló bővítése és a közvilágítás korszerűsítése is. A fejlesztés keretében több mint 1.3 kilométer utat újítottak fel és ezzel párhuzamosan 967 méter kerékpárforgalmi létesítmény épült.