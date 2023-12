A kálozi moziban tartott ünnepség, meghitt és varázslatos volt. Aki eljött, nem hogy nem bánta meg, de sokáig a szívében őrzi a rendezvény pillanatait. Az ünnepi műsorban olyan gondolatokat, érzéseket fogalmaztak meg a fellépő óvodások és iskolások, ami az érdeklődők lelkét is égig emelte.

A kálozi mozi nézőtere csordultig telt a gyermekek családjaival.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Kőszeginé Rudniczai Brigitta, a Kálozi Szent István Általános Iskola igazgatóhelyettes asszonya köszöntőjében az ünnep üzenetét, szépségét, a várakozás meghittségét emelte ki: – A karácsony nem a jó emberek, hanem a jó Isten ünnepe. Várakozás előzte meg akkor is Jézus születését és várakozás előzi meg most is. Ez nem egy könnyű feladat a mai kor emberének, a gyermekének meg pláne, aki hozzászokott, hogy vágyai gyorsan teljesülnek. Pedig várakozni jó, fokozza az értékét a dolgoknak. Aki jól várakozik, annak szívébe is megérkezik az ünnep. Hogy mi kell hozzá? Elengedés, türelem, elfogadás. Ha ez sikerül, akkor oda megérkezik a hála, az ölelés és a szeretet... – fogalmazott gondolataiban.

A legkisebbek is színpadra léptek.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Elsőként az Aranyalma Óvoda Katica csoportja lépett a színre a Kálozi Őszikék Nyugdíjas Egyesület tagjaival és adták át az ünnep csodáját, majd a Szent István Általános Iskola kórusának éneke és tanulóinak színházi előadása töltötte fel a közönség lelkét. A műsor zárásaként a hangulat még inkább a tetőfokára hágott, ugyanis a Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola három néptánc csoportjának műsorszáma koronázta meg az estét. A közönség soraiban helyet foglaló szülők, nagyszülők, testvérek, pedig nem csak maradandó élményekkel, de a helyi önkormányzat jóvoltából édességgel teli ajándékcsomagokkal térhettek haza.