Ez a közösségi felület a kialakításából adódóan is a közvetlenebb kommunikáció, illetve a fiatalabbak terepe, így elsősorban ebből a korosztályból érkeztek a kérdések.

– Lesz jövőre is fénybusz? Idén már nem volt hely rá – firtatta az egyik kérdező. Mint ismert, óriási sikere volt a Mikulás-járattá avanzsált elektromos Ikarusnak, amely az elmúlt hétvégén járta Fehérvárt. Cser-Palkovics András szerint már most elkezdték a tárgyalást az Ikarussal a folytatásról, hogy jövőre akár több és menetrendszerinti járaton is legyenek ünnepi díszbe öltöztetett buszok.

Az Alba Pláza bővítése örökzöld sláger, az ezzel kapcsolatos kérdésre adott válaszból kiderült, a polgármester nemrég kért információt a plázát tulajdonló cégtől, hol tartanak a beruházás előkészítésével. Ha kap választ, azt megosztja a közvéleménnyel. A terv az, hogy a murvás parkoló helyén parkolóház épül és oda kerül az új városi piac is.

Be lehet-e integrálni a helyi közlekedésbe az országbérletet? – jött a következő felvetés. Az ügyben a minisztériummal tárgyal az önkormányzat, „megy a matek”. Azt szeretné a városvezetés elérni, hogy a vármegyebérlettel a helyi buszokat is lehessen használni, cserébe a helyi bérlettel is fel lehessen szállni a helyközi buszokra és a vonatokra is a megyeszékhelyen belül.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Volt, aki a Batthyány köz rossz állapota miatt emelt szót: „Igyekszünk ütemezetten haladni az útfelújításokkal. Ez függ az anyagi forrásoktól is, de például attól is hogy milyen közművek vannak.” – válaszolt a polgármester.

Ha már útállapotok, felmerült, van-e fejlemény az Úrhidai út felújításával kapcsolatban. „Igen, ugyan állami út, de bekerülhet a város uniós fejlesztési csomagjába. Ezért is nagyon várjuk, hogy az EU-s pénzek megérkezzenek!” – így a válasz.

A gördeszkás közösség nevében az egyik kérdező azt tudakolta, kaphatnának-e egy helyet a várostól, ahol megépítenék a saját skateparkjukat. Fehérvár első embere nem zárkózott el az ötlettől, várja a javaslatot, hol, melyik helyre gondoltak a kérdezők.

A Budapest-Balaton kerékpárút fehérvári szakaszának fejlesztése, annak állása is napirendre került a fogadóórán, amire a városvezető úgy reagált, ez a kerékpárút egy állami projekt, így a fehérvári szakasz is állami pénzből épül meg.

A legtöbben az Alba Aréna használati módjára voltak kíváncsiak, jött kérdés azzal kapcsolatban, lesz-e az új csarnokban is közönségkorcsolyázásra lehetőség, illetve, hogy vendégszínházi előadásoknak helyet adhat-e az épület. A válasz mindkettőre igen „Ez a csarnok a város egész közösségéé, nyitott lesz a kultúra számára is!”

A Budai úti Interspar mögötti terület elég mostoha állapotban van, ennek leendő funkcióját tudakolta egy instagramozó. Cser-Palkovics András elárulta, a tervek már elkészültek: itt egy park-játszótér-parkoló „összeállítást” szeretne létrehozni az önkormányzat, de jelenleg zajlik az egyeztetés a környék lakóival.

A fogadóórán az is kiderült, a vasútállomástól délre eső parkolókat a remények szerint a jövő elejétől lehet majd használni, az Auchan-körforgalom bővítése esetében pedig a Lázár János vezette minisztériumnál pattog a labda, az önkormányzat várja a megígért beruházást.