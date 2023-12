A karácsony mindig is különleges ünnep az iskola életében. Nemcsak azért, mert közeleg az egész esztendőben tán leginkább várt nap, hanem azért is, mert e dátum egyben a téli szünet kezdetét is jelzi. A diákok ilyenkor már nehezen ülnek nyugodtan a padban, s figyelnek az algebrára vagy a vegytanra, sokkal inkább az köti le a figyelmüket, mikor lehet végre délig aludni, s hogy mikor szólal meg az a bizonyos csengőszó, ami nem a tanóra kezdetét jelzi.

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolában minden évben meghitt hangulatú ünnepséggel készülnek a karácsonyra, figyelve arra, hogy e jeles ünnep üzenetét eljuttassák valamennyi szívhez – versben, dalban, zenében. E szép szándék vezérelte a karácsonyi műsor összeállítóit, amelyben kisebbek, nagyobbak egyaránt szerepeltek. Fux István igazgató Pilinszky János adventi várakozásról szóló soraival köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve a várakozás szépségét: majd a végzősök közül Balogh Milán, Bendák Mátyás, Tóth Márk, Zsigmond Réka mondott verset. Ady Endre, Juhász Gyula, Kassák Lajos és Wass Albert költeményeit követően Sörös Mira lírai hegedűszólóval, Maros Vivien felemelő zongorajátékkal örvendeztette meg a közönséget. A hittanos gyerekek a mogyoródi betlehemest mutatták be, melyet Dienesné Zsebi Regina rendezett. Az alsós és felsős színjátszók Drozdikné Nagy Ágnes Tünde irányításával A karácsonyfa története című mesejátékkal készültek, melynek végén a gyerekek előadásában, Maros Vivi zongorakíséretével elhangzott a Bűvös éj című dal: „Az égen angyal száll, és együtt lenni jó, a házban zöld fa áll, a kertben hull a hó. Fények gyúlnak mindenhol, a fán száz csillag ég, úgy ujjongunk, e bűvös éj de szép.”

A műsort a németes és angolos tanulók német és angol nyelvű éneke zárta, akik tanáraik, Dienesné Zsebi Regina, Szűcs Csilla, Jankovics Tünde és Tapoti Rita közreműködésével igazi, lelket melengető karácsonyi dalokkal idézték az ünnepi hangulatot, főként az örömre, a jókedvre, a vidámságra összpontosítva. A rendezvény végén a hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáját is meggyújtották a polgármesteri hivatal előtt lévő adventi koszorún.