Már ősz elején elindult az abai római katolikus templom felújítását szolgáló adománygyűjtés. Mindeközben a felújítás pályázati és egyházi forrásból már el is kezdődött, így az összegyűlt összeg a már megkezdett munkálatok folytatásához is hozzájárul.

– A gyűjtés a vártnál is nagyobb sikerrel zajlik, december 20-án 4.032.585 forint volt az elkülönített önkormányzati adományszámlán. Január folyamán az önkormányzat és az egyház aláírja a támogatási szerződést, és az addig összegyűlt pénz átutalása is megtörténik ezt követően. Az adományszámla azonban továbbra is nyitva van, még lehet csatlakozni a kezdeményezéshez – adta hírül az összefogás eredményességét Aba önkormányzata hozzátéve: az adományozók nevét külön tábla őrzi majd a felújított templomban.

– Látva a településen élők egyértelmű elkötelezettségét, kiállását a templom mellett a képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben további forrásokat különít majd el a templom felújítására. A tervek szerint tavasz elején már az új külső vakolat készítésével folytatódik az felújítás – tette hozzá tájékoztatójában az önkormányzat.