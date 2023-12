A Sing for Joy kamarakórus fellépésével kezdődött az ünnep advent harmadik vasárnapján a Városház téren, Burján Orsolya vezényletével. A kórus neve nem ismeretlen a székesfehérvári közönség számára, számos rendezvényen léptek már fel. A Sing for Joy kórus hat éve alakult lelkes, amatőr, de kiváló énekesekből, akiket az éneklés öröme köt össze. A hangulatos, széles zenei repertoárt felvonultató koncertjüket követően került sor a harmadik gyertya meggyújtására a város adventi koszorúján.

Bóka Viktor címzetes főjegyző a gyertyagyújtás előtt felidézte, hogy a harmadik gyertya különleges, hiszen ez az egyetlen az adventi koszorún, amely rózsaszín, és az örömet jelképezi. Az örömet, amiért Jézus eljövetele közeleg.

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Brunner Vilmos református lelkipásztor az örömvasárnapon arról is szólt, hogy Jézus letette és odaadta az életét az eltéved gyermekeiért, hogy feltámadás legyen ott, ahol eddig csak halál volt, hogy békesség legyen ott, ahol eddig harc és ellenségeskedés uralkodott és megbocsátás legyen ott, ahol eddig harag és sötétség honolt. „Jézus ma is befogadható, ma is köztünk él. Az ő hatása a kétezer éves történelemben példa nélküli. Akik befogadták, akik hittek benne, akik közel kerültek hozzá, azok békességet, szeretetet találtak, életük megváltozott.” - fogalmazott a lelkipásztor, hozzátéve, hogy Jézus ma is szívünkbe fogadhatóan jön hozzánk, az életét adta értünk és végtelen hatalma ellenére megölhető lett a kereszten, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, hogy követhessük őt, hogy mindazt, amit elhozott, az a kedvesség, szeretet, békesség a miénk lehessen. „Ha őt követjük, ha hiszünk benne, akkor megtapasztalhatjuk azt a csodát, amit az első karácsonykor is megtapasztaltak. Legyen a mi karácsonyunk is ilyen egymást elfogadó, és Jézust befogadó ünnep, hogy valóban szeretetteljes, békességes karácsonyunk lehessen.” - zárta ünnepi gondolatait Brunner Vilmos református lelkipásztor.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A gyertyagyújtást követően Beretka Ádám énekes-zeneszerző lépett a közönség elé, aki 2020 óta foglalkozik komolyabban a zenével. 2021 májusában megjelent Elvesztem című első dalát a Petőfi Rádió mutatta be, és azóta további dalai is szerepelnek a rádiók játszási listáin. Abban ez évben az Öröm a zene martonvásári és a Dunakanyar Hangja versenyeken különdíjat nyert. 2022-ben bekerült az X-Faktor legjobb 12 versenyzője közé, ByeAlex élő show-s csapatába -írja az ÖKK.