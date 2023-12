"A társas együttlét alapja a szeretet, ahol szeretet van, ott harag nincs, ott nem lehet gyűlölet. Nincs olyan ember, akinek a lelkében ne lenne vágy, hogy szeretete adjon, vagy szeretetet kapjon, de azt csak tiszta és békés lélekkel lehet. Erről szól az advent, hogy próbáljunk megbocsájtani, próbáljunk bocsánatot kérni, hogy a betlehemi csillag fénye békét árasszon karácsonykor." - a térség önkormányzati képviselője, a karácsonyváró közösségi rendezvény megálmodója Horváth Miklósné ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a térségben élő családokat és kívánt mindenkinek meghitt, áldott ünnepet. Horváth Miklósné emlékeztetett, azok az óvodások, akik tizenhárom évvel ezelőtt, az első Vízivárosi Adventen színpadra léptek, ma már fiatal felnőttek.

Cser-Palkovics András polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott azért, hogy közösségi programokon nemcsak a belvárosban, hanem Vízivárosban is részt vehetnek a székesfehérváriak. Ezek az alkalmak arra valók, hogy a gyerekek segítségével, akik őszinte várakozással tekintenek a karácsonyra, ünnepi hangulatot árasszanak. "A harmadik gyertyát gyújtjuk meg az adventi koszorún, ami az öröm jelképe, engedjük át magunkba az érzést, ha a gyerekek őszintén várakoznak, akkor várakozzunk mi is őszintén és szeretetteljesen. Ha ezt átvesszük a gyerektől, akkor ez a néhány nap nem lesz rohanós, és megélhetjük ennek az időszaknak a szépségét és úgy érkezünk meg karácsonyhoz, hogy egy kicsit szívvel és lélekkel is készen állunk annak a születésére, aki a születésével a szeretetet üzenetét hozta el nekünk."

Berze János református lelkész advent harmadik vasárnapján arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes átgondolni kiket bántottunk meg az év során és bocsánatot kell kérnünk tőlük. Ha tudunk bocsánatot kérni, akkor fogadjuk el, ha más bocsánatot kér. Hogy ne csak a magunk kinézetét, vagy a szép fenyőfát, udvarainkat, hanem a lelkünket is tudjuk ünneplőbe öltöztetni."

A Vízivárosi Advent záró programján Cser-Palkovics András polgármester, Horváth Miklósné és Deák Lajosné önkormányzati képviselők, valamint Berze János református lelkész közösen gyújtották meg a harmadik és a negyedik gyertyát. A további műsorban szerepeltek a Vízivárosi Óvodába, a Rákóczi Úti Óvodába és a Vízivárosi Általános Iskolába járó gyerekek, majd Horváth Elemér hegedűművészt és Horváth Péter zongoraművészt láthatta, hallhatta a közönség - számolt be az ÖKK.