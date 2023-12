A Jáky József Technikum Kis Zsolt építész tanárának meghívásának eleget téve, Deák Szabolcs, a Masterplast Hungária Kft. alkalmazástechnikai vezetője bemutatta a Jákyban tanuló magasépítő technikusoknak a párazáró fóliák és páraáteresztő tető alátéthéjazatok alkalmazási módjait, az alkalmazandó rétegrendeket. Ezen kívül beavatta a tanulókat a Sárszentmihályon gyártott tetőfóliák gyártástechnológiai rejtelmeibe.

Az előadáson az alma mater egykori diákjaként köszöntötte az iskolapadban ülőket, nemcsak a tetőfóliák beépítési lehetőségeit osztotta meg, hanem azt is, hogyan segítették őt a Jákyban tanultak, hogy most vezetőként a Masterplast magyarországi leányvállalati értékesítését segíthesse, ezzel is bemutatva a székesfehérvári régió építőipari szektorában rejlő lehetőségeket.

„Rendkívül fontos a cégünk számára a társadalmi felelősségvállalás ezen aspektusa, vagyis, a fiatal építőipari szakembergeneráció felkészítése a nagybetűs életre. Szerettük volna megmutatni a diákoknak azt, hogy milyen lehetőségeik vannak az építőipari alapanyag gyártástól a kész ház átadásig. Mindenhol szükség van a szakképzett technikusokra, ezért is vállaltam nagy örömmel ezt a felkérést, hiszen én is a Jákyban sajátítottam el a szakma alapjait” – tette hozzá Deák.

„Pedagógusként úgy gondolom, elengedhetetlen, hogy a diákoknak megmutassuk, milyen lehetőségeik vannak a szakmában, a való életben. A nagy érdeklődésre való tekintettel már most kutatjuk a jövő évi pályaorientációs lehetőségeinket, melyben szintén számítunk a Masterplast építőpari tapasztalataira és szaktudására” – mondta el Kiss Zsolt okleveles építész, tanár.