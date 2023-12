Egy testvérpár, két hölgy hívta meg a kisváros lakóit egy különleges eseményre.

–A mai rendezvényünk egy, a nővérem által indított gondolatból fejlődött ki. Ő Ausztriában él és ott egy betlehemkészítő tanfolyamra jár, ahol már nem csak tanul, hanem már oktatóként is részt vesz ezeken a kurzusokon. Ő készített a részünkre egy betlehem makettet és ezt most avarjuk fel a cukrászda új részében. Régóta szerettük volna a cukrászdát bővíteni egy ilyen télikert jellegű térrel, és majd a későbbiekben egy nyáron használható kerthelyiséggel is. Ezt a két alkalmat hoztuk össze, hogy a betlehem bemutatójával együtt avathassuk fel a téli kertet, mert ezt találtam a legalkalmasabb pillanatnak–mondta Szabó Tímea, a cukrászda tulajdonosa.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Mint megtudtuk, nem csak a kerthelyiség vár a jó időre, hanem a télikert is, ugyanis már készen van ugyan, de az indulásig van még hátra némi papír munka.

Az üzletvezető megnyitó beszédében elmondta, hogy bízik abban, hogy talán a bodajki óvoda és iskola nevelői is fantáziát látnak ebben a munkában, és esetleg Bodajkon is elindulhat egy ilyen jellegű, betlehemépítő tanfolyam, ami még közelebb viszi az emberekhez ezt a gyönyörű eseményt.

–Ausztriában elterjedt szokása van, hogy nem csak templomokban vagy közterületen állítanak fel egy ilyen jászolokat, hanem privát házakban is, akár többet is, kinek mennyi helye van. Van erre már egy szervezet, amelyeknél be lehet jelentkezni olyan tanfolyamra, amelyeken iskolázott, vagyis szakirányú végzettséggel rendelkező mesterek segítik a tanulókat, hogy azok a kurzus végén egy ilyet elkészíthessenek. Körülbelül két-három hónap alatt készül el egy ilyen vagy ehhez hasonló betlehem úgy, ha heti egy alkalommal van tanfolyam. Ha elkészül, akkor a karácsonyi időszakban fel lehet állítani a lakásban–mondta a betlehem készítője Fischerné Szabó Anikó.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Mint megtudtuk, a bodajki származású hölgy által készített betlehem orientálikus stílusban készült, de Ausztriában nem ritkák az alpesi stílusúak, sem. Ez a második, amit a hölgy készített, de még kettőt mindenképpen el kell készítenie, hogy mester lehessen.

–Éppen idén kereken 800 éves a betlehemépítés szokása, ennek kapcsán Assisi Szent Ferencet is meg kell említeni, hiszen ez a szentéletű férfi volt az, aki az első ilyet állította az itáliai kisvárosban Greccio-ban.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Az érdeklődőknek nagyon tetszett az alkotás, a katolikus és a református gyülekezet megáldotta és megszentelte, felhívva a figyelmet arra, hogy a lényeg mindenhol ugyanaz, vagyis Jézus születése.