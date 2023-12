Behajtani tilos táblák kerültek fel a Mórt és Csókakőt összekötő hegyi út móri szakaszára még az út felújítását, illetve aszfaltozását követően. Éveken át nem, vagy csak alig volt ezzel gond, ám az elmúlt hónapban sok csókakői autós fizet 13-15 ezer forintot az áthaladásért, mivel a rendőrség rendszeressé tette az ellenőrzéseket. A célforgalom fogalmát mindenki egy kicsit másképpen értelmezi, ezért több irányba is elindultunk a tisztánlátás érdekében.

–A kérdéses út, melyet mindenki kerékpárútnak titulál, az nem is az, hanem sima közút, mert "kerékpárút tábla" nincs kihelyezve. Ez az út Mór, Széchényi útról jobbra kanyarodik, ahol a jobb oldalon egy nyílt kerékpársáv van jelölve, annak a végén a nyílt kerékpársáv megszűnik, és visszatereli az útra a kerékpáros forgalmat. Ennek az útnak az elején van egy "gépjárművel behajtani tilos-kivéve célforgalom" tábla, mely ténylegesen tiltja a gépjárművel történő behajtást. Ez a tábla a KRESZ szerint: Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval, és lassú járművel behajtani tilos", kivéve a kétkerekű motorkerékpár, kerékpárt, vagyis ezek behajthatnak.

A "kivéve célforgalom" tábla azt jelenti, hogy az útszakaszra céllal be lehet hajtani, ha utazást megszakítja, vagyis nem csak áthalad rajta, vagyis ha például telke, tulajdona van azon a szakaszon. Ha nem így van, akkor a behajtás rendőri intézkedést, szabálysértést, büntetést vonhat maga után. Ha valaki valamilyen dokumentummal igazolni tudja, hogy neki ott célja van, például lakcímkártya, tulajdonilap-másolat, vagy írásos engedély, akkor azzal tudja igazolni a jogos behajtást. Az már egy más kérdés, hogy ezt a rendőrhatóság elfogadja-e? Rendőri intézkedés esetén, jogvitás kérdésben sajnos csak egy polgári peres eljárásban lehet eldönteni, hogy kinek van igaza. Mindettől függetlenül a cél a szabályok betartása lenne, nem a büntetés-fogalmazott Makk Gyula gépjárművezető-oktató.

A legnagyobb vitát kiváltó tábla nem valamelyik piros keretes, tiltó fajta, hanem a kis, fehér, kiegészítő, a kivéve célforgalom, amit mindenki máshogy értelmez

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Természetesen feltettük a kérdéseinket a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányságnak is.

–A Mór és Csókakő településeket összekötő út, amelyet a helyiek borútnak is neveznek, korlátozott forgalmú út. Oda mindkét irányból a gépjárművek behajtása, vagyis az úthasználat csak célforgalom esetén engedélyezett. Ez hosszú évek óta fennálló forgalmi rend az említett helyen, ahol a rendőrök jogszerűen intézkedtek és intézkednek azokkal a szabálysértőkkel szemben, akik csak áthaladásra használják az utat. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV törvény 13. § (1) pontja értelmében ugyanis „A rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy cselekményt észlel, illetve ilyet a tudomására hoznak."A szóban forgó útra szabályosan tehát az a gépjárművezető hajt be, akinek a behajtási tilalom alá eső útvonalon van a célja–adta tudtunkra a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.

A csókakői képviselő-testületi ülésen is felvetődött ez a sokak által sérelmezett helyzet.

–Aki arra a területre céllal megy, azt nem lehet megbüntetni, akkor sem, ha például csak a panorámát akarja megtekinteni egy adott helyszínen, hiszen közterületre megy. Csak az átmenő forgalom elől van elzárva az út, és éppen ezt akarja a móri önkormányzat, hogy például futárok, munkásjáratok, betegszállítók ne menjenek arra. Aki megáll egy adott ponton az útvonal mentén, akkor az már célforgalom, márpedig, ha így értelmezzük, akkor nincs kitiltva a gépjárműforgalom a szóban forgó szakaszról. Ez az út nem csak a kerékpárosoké, hanem azoké is, aki a szőlőjükbe, présházaikba, illetve pincéikbe mennek. Azt tapasztalom, hogy az autósok nincsenek tisztában a célforgalom fogalmával és olyan dolgokat mondanak a rendőrnek az ellenőrzés során, ami miatt büntetést kapnak a hatóságtól. Információim szerint a KRESZ nem definiálja pontosan a „kivéve célforgalom" tábla jelentését, azonban utalások és értelmezések alapján megállapíthatjuk, hogy a fő szabály szerint az ily módon védett útvonal mentén meg kell állni. Ezt a rendőrhatóság felé nem kell igazolni és nem is kell megmondani, hogy milyen célból ment oda bárki. A feltétel teljesül abban az esetben, ha a jármű vezetője egyszer megáll-értelmezte a szabályokat Fűrész György csókakői polgármester, aki hozzátette: –Nincs olyan, hogy telkének kell ott lenni, vagyis ha valaki a via ferrata-hoz igyekszik, vagy mondjuk csak friss levegőt szívni a Csóka hegyre, és egyszer ott megáll, az felmehet. A 81-es utat elkerülni, a szabályok metartása mellett, mindig érdemes, hiszen ott folyamatos az életveszély. Nemrég én magam is egyhelyben álltam utolsóként, egy átmenetileg feltorlódott kocsisorban Söréd és Magyaralmás között, amikor szinte fékezés nélkül az autómba csapódott egy kamion hátulról. A két acéllap és nyolc csavar a gerincemben is arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a főút veszélyes, hogy a forgalma ilyen szűk keresztmetszet mellett tarthatatlan–fogalmazott a vár alatti település vezetője.

Csókakő alpolgármestere nem a táblák jelentését értelmezte, hanem visszanyúlt az időben, hogy a község lakosságának igazát támassza alá.

–A Móri képviselő testület néhány évvel ezelőtt egyoldalúan kizárta a csókakői lakosokat abból, hogy ezen a nemrégiben aszfaltozott úton tudjanak közlekedni Mór felé. Ez többszáz éves összekötő út volt a két település között. Amikor tervezési szakaszban voltunk, több pályázatot is találtunk, ám akkoriban a móri testületet ez nem érdekelte. Aztán mi Csákberény felé megcsináltuk az utat, de Mór akkor sem volt partner ebben, csak akkor, amikor szembe jött egy olyan pályázat, hogy hivatásforgalmú kerékpárutak létesítése. Ez arra lenne hivatott, hogy a városokban lévő ipari létesítményekbe, irodákba a peremkerületekről, illetve a környező kisebb településekről be tudjanak járni a dolgozók, akár kerékpáron is, méghozzá egy olyan úton, ahol nincs nagy forgalom. Ugye nem kell senkinek sem bemutatni a 81-es út forgalmát, és ez az a főút, ahol nem lehet közlekedni se kerékpárral, se traktorral, sőt most már autóval se nagyon anélkül, hogy az ember ne legyen életveszélyben, egyrészt az út állapota, másrészt a nagy forgalom miatt és akkor még nem beszéltünk a felelőtlenül közlekedő autósokról. Emiatt volt nagy öröm, hogy végre készült egy olyan út, amit használhatnak önfeledten kerékpárosok, traktorosok, szőlős gazdák, vagy akár a móri piacra igyekvő kofák, bevásárolni igyekvő kismamák. El is kezdte nagy örömmel használni mindenki, de a móriak önhatalmúlag kitiltották az autókat erről az útszakaszról–mondta Bognár Gábor.

A 20km/h tábla sokak számára nem értelmezhető, azonban Fenyves Péter szerint ez a korlátozás elengedhetetlen a megállási látótávolság megfelelő kialakításához

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Azt alpolgármester is elismeri, hogy a „behajtani tilos kivéve célforgalom" tábla értelmében nem minősül célforgalomnak, ha valaki Csókakőről megy Mórra, ha a szabályt szigorúan vesszük.

–A rendőrök szigorúan veszik ezt és bár évekig eltekintettek a büntetésektől, most elkezdték, rengeteg pénzt összeszedve, egy szűk, de annál hangosabb réteg érdekeit védeni, az arra közlekedő többséggel szemben. Ez több okból is felháborító. Az egyik az az, hogy ez a rendőri hozzáállás nem a mai kornak megfelelő viselkedés, a másik pedig az, hogy rákényszerítik a csókakőieket arra, hogy menjenek ki a nem véletlenül halálútnak nevezett 81-es főútra. Attól függően, hogy a két település melyik részéről mennek melyikre, akár 5-10 kilométeres kerülőt is kell tennie pluszban annak, aki a főutat választja. Már odáig fajult a dolog, hogy erről az évszázadokig mindenki által közösen használt útról sokan azt képzelik, hogy gyalogút, hogy kerékpárút, és meg vannak róla győződve, hogy az autók nem mehetnek ott, ezért az úton gyalogolnak és nem állnak félre, ha autó jön. Régen itt békésen meg volt mindenki egymás mellett, így a csókakőiek már akkor is ezen az úton jártak, amikor még fel sem vetődött, hogy majd egyszer itt a luxus biciklisek fognak erre kerékpározni. Amikor még rossz volt az út, akkor még nem akart erre jönni senki biciklivel. Most hogy jó az út, kitiltjuk az autósokat?–kérdezte Bognár Gábor.

Az alpolgármestertől megtudtuk, hogy a szóban forgó szakasz mentén fekvő ingatlanok tulajdonosai is sértett helyzetben vannak.

–Nagyon sok olyan gazda volt Csókakőn, aki ingyen és bérmentve területet adott, hogy ez az út egyáltalán megvalósulhasson, hiszen a tervezés során kiderült, hogy az út nyomvonala megvalósíthatatlan, hacsak a gazdák nem adnak hozzá némi területet. És most, ezeket az önzetlenül segítő gazdákat megbüntetik, ha arra járnak. Arról már nem is beszélve, hogy amikor a traktorok kijönnek a szőlősorok közül, a lombozat takarásából, nem is látják, hogy jön-e bárki az úton, márpedig a nagyobb lejtőknél 60-70 km/h-val suhannak a kerékpárosok, és még ők vannak felháborodva, hogy ott a traktor, és hogy például permetezi a szőlőjét a gazda. A biciklisek társadalma a teljes populáció néhány százalékát teszik ki, és mégis ők akarják megmondani, hogy ki mehet, és ki dolgozhat az adott szakaszon, arról már nem is beszélve, hogy ősztől tavaszig nem is járnak arra a bringások, de mégis elvárják, hogy mindenki más ki legyen tiltva az útról-fogalmazott Bognár Gábor.

Sokan a 20 km/h sebességkorlátozó táblát is értelmetlennek tartják, jármű típustól függetlenül. Az alpolgármester erről is beszélt:

–Teljesen indokolatlan az egész szakaszra a 20 km/h korlátozás, már csak azért is, mert ezt senki nem veszi komolyan, se autós, se kerékpáros. Csak ott kellene kitenni a 20-as táblát, ahol indokolt a korlátozás, és a többi helyre pedig elég lenne egy józan sebességkorlátozás, akár 40 vagy 50 km/h. Fenyves Péter nem csak Mór város polgármestere, de utak tekintetében szakember is. Ő azt mondta, hogy az adott út nem kifejezetten kerékpárút, és azért van 20 km/h korlátozás, mert sok a beláthatatlan emelkedő, és emiatt számolni kell a megállási látótávolsággal.