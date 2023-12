December 22-én Lovasberény mezőgazdasága együtt ünnepelt: Fülöp-Weigler Bettina immáron már nem a település közművelődés szervezőjeként, hanem képviselőként és magánemberként szervezte meg a mezőgazdasági gépek karácsonyi felvonulását.

- A tavalyi évhez hasonlóan, idén is összefogtam a mezőgazdasági dolgozókat – árulta el a feol.hu-nak a szervező. - Nagyon fontos számomra a mezőgazdaság, hiszen a férjem családja is ezzel foglalkozik, így nem volt kérdés, hogy a karácsony róluk is szóljon. Amellett, hogy a traktorok tulajdonosai, sofőrjei rendkívüli odafigyeléssel díszítették a járműveket, ismét hatalmas összefogásnak lehettünk részesei. Az indulás és érkezés helyszíne a Fülöp Birtok Magtár udvara volt, azonban 3 megállóban is csodálhatták gépeket a nézelődők. A Deák utcában szinte a fél utca sütött, főzött, de nem kisebb elánnal készült Simon László és családja, valamint Fodor Zsolt és családja is.

Fotó: Ferencz Zsuzsa

Forralt bor, meleg tea, zsíros kenyér, sütemények és pálinkák kíséretében ünnepet tehát az egész falu utcáról utcára ezen a különleges eseményen, amelyen mintegy harminchat traktor, egy kivilágított tréler és néhány kivilágított autó majdnem egy kilométeres menetoszlopot alkotott.

Fotó: Ferencz Zsuzsa

- S bár eleredt az eső, ez senkit sem zavart, hiszen a hatalmas hangszórókon szóló zene és a csillogás, valamint az, hogy együtt voltunk, beszélgettünk, fényképezkedtünk, nevettünk, ismét elhozta a karácsonyt Lovasberényben! Bár sosem volt kérdés, hogy lesz e következő, de azt tudom mondani: már alig várom, hogy jövőre a III. Kivilágított Traktoros felvonuláson az idei létszámot is túlszárnyaljuk!