Kígyóztak a sorok a savanyú- és húspultoknál a Városi Piacon

Azok, akik időben megkezdték az ünnepi menühöz való bevásárlást bizonyára már csak az utolsó friss zöldségeket, gyümölcsöket vagy épp halat szerzik be a Városi Piacon. A vásárlók létszámát látva azonban bőven akadtak olyanok is, akik még csak most találták ki a menüsort és ahhoz próbálnak beszerezni minden szükséges hozzávalót.

Fotó: Déri Brenda / FMH

Karácsony előtt két nappal nagy a jövés-menés a Városi Piacon, ahol a húspultoknál és a savanyúság árusoknál kígyóztak a sorok. A vevők kiló számra vásárolták a töltött káposztához való savanyú káposztát és a különféle húsokat, de azért a halpultnál is ácsingóztak páran. De néhol azért már jól látszott, hogy ezek bizony az utolsó napok, szinte minden elfogyott és az utolsó darabokat próbálják eladni. Ami a karácsonyi desszerteket illeti, azokhoz is bőven volt kínálat, hiszen nincsenek ünnepek mákos és diós bejgli nélkül. A Városi Piac a mai napon 16 óráig, a holnapin 14 óráig, december 24-én pedig 12 óráig tart nyitva. Így még bőven van lehetőség beszerezni azt, ami lemaradt volna a listáról. Fotó: Déri Brenda / FMH







