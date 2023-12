Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Gánt mellett már csak a holttestét találták meg annak a kisbéri férfinek, akit otthona helyett Oroszlányban tettek ki a betegszállítók november közepén. Akár újabb, némileg hasonló történet is megeshetett volna Száron, de ezúttal a figyelem – minden bizonnyal - életet mentett!

Szerda délután Németh Norbert, szári polgármester hívta fel szerkesztőségünket és mesélte el: szerencsésen zárult az a történet, amelyben egy szárligeti asszonyt sikerült épségben hazajuttatni. Az idős nőre két szári férfi figyelt fel. – A nagyboltnál voltam, amikor láttam, hogy egy néni megy az úton, de valahogy furcsa volt a járása és mintha zavart is lett volna. Az egyik barátom felkísérte őt a járdára, szélárnyékos helyre, majd szereztünk neki meleg takarót és teát. Bekísértük a boltba, ahol leültettük és megkérdeztük, honnan jön, hová megy, hogy hívják, de csak annyit tudott megmondani, hogy a Petőfi utcába szeretne eljutni. Azonban sem a nevét nem tudta, sem pedig azt, hogy honnan jön – mesélte kérdésünkre az egyik megmentő, akitől azt is megtudtuk, Száron is van Petőfi utca, de azt rögtön tudták, hogy a hölgy nem szári.

A két férfi nem akarta átkutatni az asszony zsebeit, ezért értesítették a polgármestert, majd hívták a 112-es segélyhívószámot. A Bicskéről kiérkező rendőröknek sikerült az asszonyt azonosítani a táskájában talált dokumentum alapján, így kiderült, hogy szárligeti. Minden bizonnyal az otthonába szeretett volna eljutni – a nekünk nyilatkozó férfi szerint - egy fővárosi kórházból, ahonnan betegszállítók vitték volna haza, ám az asszony valamiért nem várta meg őket és egyedül indult útnak. Buszra szállt, ám Szárliget helyett Száron szállt le. – Miután a bicskei rendőröknek sikerült azonosítaniuk, kiderült, Tatabányán már körözik a kórházból eltűnt asszonyt. Azonnal hívtam a szárligeti polgármestert, aki tudta kiről van szó és az unokájával mindjárt el is jöttek érte – fűzte hozzá Németh Norbert, aki azt is elmondta, az asszony valóban zaklatott volt, nem lehetett vele beszélni, csak mosolygott, hümmögött, így azt sem érti, egyáltalán hogyan jutott el busszal Szárig Budapestről.

- Sokszor mondják, hogy a száriak zárt közösséget alkotnak, amibe nehéz beilleszkedni. Ezt az idős hölgyet azonban most éppen ez mentette meg, hiszen, mivel itt mindenki mindenkit ismer, azonnal feltűnt, hogy egy idegenről van szó – zárta a polgármester.