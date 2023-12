A közösségi oldalon többen is kérdezgetni kezdték ma reggel, hogy vajon miért lepték el "kommandósók" a Sajó utca egyik ingatlanát, illetve az ingatlan előtti területet? Az esetet, a 10-12 rendőrségi autót sokan látták, annál is inkább, mert a rendőrautók még késő délelőtt is az épület előtt álltak, igaz, a számuk jelentősen csökkent.

Elsőként a Fejér Vármegyei rendőrfőkapitányságon érdeklődtünk, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, hogy nem ők, hanem a készenléti rendőrség emberei tartózkodtak a Sajó utcában.

Kérdésünket, miszerint miért volt szükség ilyen létszámú bevetésre, intézkedésre, elküldtük a készenléti rendőrségnek és az országos rendőrfőkapitányság sajtóosztályának is, de egyelőre nem kaptunk tőlük választ.

Ha friss információkhoz jutunk, cikkünket frissítjük.

Frissítés 16:30

Választ kaptunk az országos rendőrfőkapitányságtól, a következőket írták:

Elektronikus úton a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak megküldött megkereséseire illetékességből válaszolva tájékoztatjuk, hogy 2023. december 19-én Székesfehérváron a Sajó utcában a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Terrorelhárítási Központ munkatársainak a bevonásával hajtott végre egy akciót egy folyamatban lévő büntetőeljárásban. A rendőri intézkedés során lőfegyverhasználat nem történt. Az ügyről nem áll módunkban részletesebb tájékoztatást adni.