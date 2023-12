Az előző hét közepén még csupán egy karácsonyfáról lehetett tudni a községben, amit Ferenci Viktor és családja részéről érkezett és a grundon ültetettek el, azonban a hétvégén újabb ajándékkal, fával gazdagodott a falu. Ahogy azt az önkormányzat közösségi oldalán is megírta, Mészáros család (Fehérvári út) jóvoltából, immáron két karácsonyfája is van a falunak, amelyet az önkormányzat dolgozói a májusfa helyére állították fel. Sőt, a Betlehem is otthonra lelt!

Mészáros család által felajánlott karácsonyfa.

Fotó: Karácsony András