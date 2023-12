Sokan úgy gondolják, az évnek ebben az időszakában jobban figyelünk embertársainkra. Szerencsére bőséggel vannak olyanok, akik így is tesznek. A meghitt készülődés viszont képes a legnagyobb őrületbe torkollni, amikor az utakat és a bevásárlóközpontokat szó szerint ellepik az emberek. Ilyenkor akarva, akaratlanul is sokan ingerültté válnak és nem igazán érdekli őket az, hogy egy minimális előzékenységet tanúsítva talán ők is gyorsabban haladnának. Legyen szó akár sorbanállásról, akár közlekedésről, akár egy elsőre talán egyszerűnek tűnő parkolásról. A minap ennek a levét ittam meg én is, hiszen a parkolóban hagyott autómba lehetetlen volt beszállni. Így kénytelen voltam bemászni az anyósülés felől. Pedig a szomszédos autó sofőrjének talán csak néhány másodpercbe telt volna a vonalak közé igazítania járművét.