Az elcsendesedés időszakának végéhez közelítve már egyre többen készülnek a nagy családi összejövetelekre, a rég nem látott rokonok érkezésére. Természetes, hogy évről évre nagy hangsúlyt kap az ünnepi időszakban a család fontossága. Mégis talán sokaknak eszébe juthat, akár csak egy kósza pillanatra: hogy érezhetik magukat ilyenkor azok, akiknek nem adatott meg a biztonságot nyújtó otthon melege, a családhoz tartozás érzése? Akik már gyermekként is az állam „családjába” tartoznak, vajon ugyanúgy várják az ünnep eljövetelét mint azok, akik számára mindennél természetesebb a szülők gondoskodása és a testvérek ölelése? Vajon számukra is létezik a karácsony csodája, és a gondosan feldíszített karácsonyfa villódzó fényei az ő szívükbe is elhozzák az ünnep melegét? Legyen úgy.