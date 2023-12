Csak egy pillanat az egész. Valahogy így érzem most a karácsony közeledtét és valószínűleg majd magát a többnapos ünnepet is. Folyamatos a rohanás: hol az ajándékokat, hol az egyéb magánjellegű dolgokat kell intézni. A hétfő után „kedszecsüpészovas” jön, ahogy mondani szokás, vagyis a lassú hétkezdet után a hét hátralévő fele felgyorsul. Félve tekingetek a naptáramra és konstatálom, hogy: igen, ismét eltelt egy év! Nemcsak decembert írunk, de annak is túl vagyunk már a közepén. S igen, újra itt van a karácsony. Pedig idén megfogadtam: „kihasználom” az adventet. Megélem minden egyes percét, a várakozást, a fényeket, a forraltbor- és mézeskalács-illatú levegőt, a kürtőskalácsra hulló cukrot. Mert csak egy pillanat az egész…