Mindenki melegségről mond beszédet, és hogy Jézus születésének közelgő pillanata átjárja az emberek lelkét, ám közben sokszor azon van a hangsúly, hogy ki mit vásárol, és ki mit ad el, és emiatt mindenki lökdösődik a boltban, egymás sarkára tolva a teli kosarakat, és türelmetlenkedik a forgalomban, mert még sok boltot be kell járni zárásig. Az adventi színpadokon fellépők műsorát sokan figyelmen kívül hagyva jönnek-mennek, hangosan beszélve, mert őket nem érdekli az erre sokat készülő gyerekek előadása. Talán nem is a világ lett ilyen közömbös és rohanó, hanem mi magunk tesszük azzá önnön közömbösségünkkel és rohanásunkkal. Próbáljunk meg lassítani, hátha akkor nem elmosódott csíkokat látunk oldalra pillantva, hanem akár sok csodás dolgot is, ami valóban melegséget visz az ember szívébe.