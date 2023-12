Ma már a legtöbb ember nem szereti a karácsonyt, mert csak egy újabb stresszes időszakot lát benne, amikor ajándékokért „kell” rohangálni és persze minden üzlet pénztáránál kígyózó sorok állnak, hideg is van, sötét is és egyébként is ilyenkorra már mindenki elfárad a hosszú év után. Ez a csoport az, aki kikészül, ha karácsonyi zenét hall, meglátja a csillogó díszeket, viccet csinál azokból, akik próbálnak ráhangolódni az ünnepekre, akiket elvarázsolnak a fények, a karácsony illata, melegsége, a készülődés láza. Azokból, akik már az első hűvösebb napok beköszöntével, ötleteket gyűjtenek ajándékokra, dekorációra egyaránt és alig várják, hogy végre ünnepi díszbe öltöztethessék az otthonukat, a munkahelyüket, a szívüket, egy kis hangulatot csempészve a rohanó hétköznapokba.