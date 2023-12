Egy darab csirke felsőcombot ítélt meg részemre az egyik fehérvári nagyáruház, miután panaszt tettem az ügyfélszolgálatukon. Történt, hogy egy bevásárlást követően, amikor másnap főzéskor kibontottam a hentespultból frissen vásárolt csirke felsőcombokat tartalmazó csomagot, akkor vettem észre, megbújik közöttük egy farhát is. Ráadásul olyan fifikásan volt kikanyarítva, hogy első ránézésre valóban combnak tűnt. Csak éppen rajtamaradt a püspökfalatja is. Véletlen vagy szándékosság? Ki tudja ebben a mai szuper-hipermarketes világban, amikor annyi apró stiklivel találkozik a vásárló a hatalmas üzletekben? Ha nem jön be a trükk, legfeljebb bocsánatot kérnek. Megvannak erre a jól bevált szófordulataik. Ám az ilyen esetek okozta csalódást szerintem nem lehet kártalanítani.