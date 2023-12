A zene sokszor nagy segítség, támaszt nyújthat, vagy akár elrejthet minket a világ elől. Az én életemben a Halott Pénz dalaira és zenéjére akkor találtam rá, amikor életem legnehezebb időszaka köszöntött be, két barátom rángatott el egyszer egy fehérvári koncertjükre. Aztán rájöttem, hogy mennyi dalukat ismerem és kedvelem, azóta pedig töretlen a „rajongás”, jó néhány koncerten vettem részt. A napokban volt lehetőségem élőben is találkozni a srácokkal, és olyan jó volt tapasztalni, hogy vannak még olyanok, akik a sikerek ellenére is ugyanazok maradnak, nem szállnak el maguktól, az alázatot és a közönség tiszteletét pedig mindig alapértéknek vallják.