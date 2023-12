Kedden délután a Polgárdi Nyugdíjas Klub karácsonyi évzárója valódi ünnepi hangulatot varázsolt a polgármesteri hivatal dísztermébe. A mára már hagyománnyá vált rendezvényen Svehlik Tibornénak, a klub elnökének meghitt köszöntője nyitotta meg az estet. Márai Sándor megható szavait idézve emlékeztette a résztvevőket arra, hogy az ünnepek igazi jelentősége a közösségben és az együttlétben rejlik.

Ezt követően Nyikos László polgármester osztotta meg adventi gondolatait a jelenlévőkkel, kiemelve a közösségi összetartás és az élmények megélésének fontosságát. Beszéde során megemlékezett azokról is, akik már nem lehetnek köztünk, ám szellemük tovább él a közösség emlékeiben.

A találkozó során a résztvevők versben is találkozhattak a Három Királyokkal, akiknek története évről évre újraéled a karácsonyi hagyományokban. Az ünnepség meghitt hangulatát a város képviselő-testületének tagjai is emelték, köztük Kissné Révfalvi Andrea, Nyikos Lászlóné, Kozári Erika és Köntös Zoltán alpolgármester jelenlétével.

A rendezvény nemcsak az évzárás alkalmából jött létre, hanem annak üzenetét is hordozza, hogy az összetartás és a közös emlékek fontossága minden generáció számára egyaránt fontos. A Polgárdi Nyugdíjas Klub évzárója így nem csak egy évzáró esemény, hanem egy emlékezetes pillanat is volt, ahol az ünnepi hangulat és a közösség szeretete egyesült.