2016 óta több mint 320 hazai településen, 1742 projektet támogattak a vásárlók, amelyeket helyi közösségek kezdeményeztek. Ezek egyike volt a váli VÁLkörzés is, amelyet jövőre immár harmadik alkalommal rendeznek meg a testmozgás jegyében. A pontos dátum is megvan már: június 1. A rendezvényt ismét lehet zsetonok gyűjtésével és bedobásával támogatni a bevezetőben említett programban.

A VÁLkörzés rendezői már most felhívták a lehetőségre a figyelmet és ezúttal is számítanak a támogatókra! A zsetongyűjtés 2024. január 15. és február 11. között tart majd a Tesco áruházakban. A rendezvény idén is nyert, több mint 13 ezer szavazatot kapott a zsetonok révén, így a VÁLkörzés júniusi megrendezéséhez áttételesen sokan hozzájárultak. „Tavaly megmutattuk, hogy egy kis faluból induló kezdeményezés mire képes, idén is tegyük meg! Számítunk rátok!” – írták a rendezők.