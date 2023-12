Több száz fehérvári általános iskolás gyermek énekével, azaz a Kisangyalok karának műsorával vette kezdetét Székesfehérváron az adventi időszak. December 3-án, vasárnap este a belváros nem csak fehérsapkás fellépőkkel, de nagyszámú közönséggel, árusokkal és fénnyel is megtelt. A karácsonyi dalok felemelő műsorát követően Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a jelenlévőket:

- A lélekben, szívben felkészülés időszaka ez, amit nem átrohanni kell, hanem megélni a felkészülés, a várakozás pillanatait. Ha ezt megéljük, akkor ez a néhány hét is gyönyörű lesz, s egészen biztos, hogy karácsony szent ünnepére is máshogy tudunk felkészülni – fogalmazott a város vezetője, azt kívánva: a felnőttek is éljék meg a gyermekek őszinte rácsodálkozását.

Fotó: Simon Erika / ÖKK

Tóth Tamás atya ünnepi gondolataiban a találkozás öröméről szólt, amely a fehérvári belvárosban mindenkit egészen biztosan megérint. Majd boldog adventet kívánt mindenkinek. Ezt követően visszaszámolás következett, majd pedig felkapcsolták Székesfehérvár ünnepi fényeit, amelyet Radics Gigi, az adventi színpad következő fellépője is megcsodálhatott.