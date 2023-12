Fényárban úszik Kápolnásnyék főtere advent idején. Nem csak a településfeliratot világították ki idén is, de a környezete szintén csodálatos fényekben pompázik. A lámpaoszlopokra tekert fényindák, a betlehemek köré épített fényfolyosó, valamint a fákra, korlátokra szerelt füzérek is csodálatos hangulatot varázsolnak a település központjába. A piros-fehér-zöld zászló színeivel kiegészített Kápolnásnyék szelfipont szintén megér egy gondolatot, ahogy a körforgalom felé haladó út és a karácsonyfa is, amely gyönyörű megvilágítást kapott.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A kápolnásnyékieknek számos programlehetőséget kínálnak ebben az időszakban: a december 3-i mikulásprogramot követően december 10-én Molnár Orsi gyermekkoncertje várja a vendégeket a művelődési házban, december 17-én 15 órától pedig ugyanitt adventi ráhangolódásra várják a látogatókat.



Fotó: S. Töttő Rita / FMH