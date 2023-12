- Magánbiztonsági szempontból nem előzhetünk meg ilyen eseteket, de az oktatási intézményekben – főleg középiskolákban és felsőoktatásban – már fel kellene készülni a lövöldözésekre, hiszen egyre gyakoribbak az ilyen esetek. A magányos merénylőket a rendőrségnek kell kiszűrnie. A prágai lövöldőző esetében is feltételezték, hogy az elkövető agresszióra hajlamos és akciót tervez, hiszen megtalálták a Telegram-fiókot, ami bizonyítja, hogy eltervezett támadásról volt szó. Keresték is az egyetemen, de rossz épületben akartak lecsapni rá. Hasonló eseteknél célszerűbb 24 órás megfigyelés alatt tartani a potenciális elkövetőt a helyszín biztosítása helyett, ráadásul mivel volt írásos bizonyítékuk, hogy erőszakos bűncselekményre készül, bevihették volna igazságügyi szakértői vizsgálatra is. – részletezi Hajós István, a Bastion Group ügyvezetője.

A szakértő kitért arra is, hogy ideje lenne a mesterséges intelligenciát is sokkal szélesebb körben bevetni hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében.

- Az online tér a bűnözők legnagyobb játszótere, de nincs annyi humán erőforrás, hogy a Földön élő közel 8 milliárd ember üzenetei közül kiszűrjük a gyanús információkat. Első körben a mesterséges intelligenciához kell nyúlni, hogy a robot szűrése alapján a rendőröknek, szakértőknek már csak a veszélyesnek ítélt információkat kelljen ellenőrizni. – állítja.

De milyen eszközökkel lehetne még megelőzni az iskolai lövöldözéseket? Az online tér bizonyíthatóan egyre nagyobb veszélyforrás, sokszor ki sem derül, hogy a fiatalok milyen rossz lelkiállapotba kerülnek általa, még pedig ezzel is foglalkoznia kellene a megfelelő szerveknek, oktatási intézményeknek.

- A gyerekek, kamaszok és akár a felnőttek lelki állapotát évente pszichológiai tesztekkel kellene ellenőrizni, és természetesen segíteni azoknak, akiknek szüksége van rá. De másképpen is lehet kontrolláltan ellenőrizni az embereket, hogy hasonló merényletek elkerülhetőek legyenek. Az oktatási intézményekben is el lehetne helyezni a repülőtérihez hasonló átvilágítási és beléptető rendszereket, a fémkapukon nem jutna át fegyver. De léteznek már olyan mesterséges intelligenciával működő kamerák is, amelyek a mimika, a testmozgás és más biológiai jelek alapján kiszűri azokat, akik feltehetően erőszakos bűncselekményre készülnek. Mindenképpen a prevencióra kellene nagy hangsúly fektetni, hogy az iskolai lövöldözéseket elkerüljük. Nagyon sajnálatos a prágai eset, ezúton szeretnénk kifejezni a részvétünket az áldozatoknak és családtagjaiknak! – tette még hozzá a Hajós István.

Szerző: Tóth György