Ahogy a projekt plakátján is áll, céljuk a közösségi identitás erősítése, mindezt pedig úgy szeretnék előmozdítani, hogy olyan programokat szerveznek, melyek során a lakosok megismerhetik a helyi és a megyei értékeket. Foglalkozásokat tartanak és bemutatják a megye és a régió értékeit képek, könyvek és egyéb tárgyak formájában.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Iváncsán vasárnap délután került sor egy ilyen megyei identitást erősítő programra. Jelen volt a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző Alapítvány, akik 2014 óta mutatják be a megyei és helyi értékeket, valamint hozzájuk köthető a Hungarikum Játszóház, amelynek nevéből is következtethető, hogy Magyarország Hungarikumait mutatja be játékos módon. A résztvevők fa elemekből kirakhatták egy busó maszkot, megismerhették számos megyei értéket, de szó volt a már ismert kalocsai paprikáról, tokaji aszúról, gyulai kolbászról és még rengeteg jellegzetes magyar termékről, nevezetességről.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Czöndör Mihályné az alapítvány elnöke és az értéktári munkák koordinátora az eseményen elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja tevékenységüket, amellyel a településekhez és az országhoz való kötődést szeretné erősíteni. Alapítványuk civil szervezetként 26 éve készít például különféle helytörténeti kiadványokat, idén jelent meg az 58. ilyen kiadványuk.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

A Hungarikum Játszóházon túl lehetett még ételfestékkel karácsonyi kekszeket dekorálni, illetve jelen volt a Mintakincstár is, ahol interaktív játékokon keresztül ismerhették meg az érdeklődők a magyar motívumokat.