– A kiskereskedelem, amelytől a csomagküldő és futárszolgálatok függenek, már az idei év első felében érezhetően gyengébb forgalmat bonyolított a korábbi esztendőhöz képest – értékelt Nagy Péter, egy velencei székhelyű, fuvarozással és csomagszállítással foglalkozó cég ügyvezető igazgatója. – Megszoktuk már, hogy mindig az év vége jelenti a csúcsot, aztán visszaesés következik, de amíg korábban úgy 10-20 százalékosnak bizonyult ez januárban és februárban, idén egészen júniusig tartott és nálunk közel 50 százalékos forgalomcsökkenést jelentett. Aztán, ahogyan mérséklődtek az üzemanyag- és energiaárak, a megrendelők részéről megjelent az igény, hogy azzal arányosan csökkenjenek a fuvardíjak is. Mi azt mondjuk, hogy „sajnos”, de ezt sikerült is érvényesíteni, kisebbek lettek a fuvardíjak. Nem volt könnyű helyzet.

Nagy Péter hozzátette, hogy a fuvarozással foglalkozó vállalkozók számában is túlkínálat alakult ki, és ez lefelé hajtotta az árakat: abban az időszakban sok volt a horgász a kevés halra.

– Ez az esztendő nem annyira a bizakodásról, sokkal inkább a túlélésről szólt. A tartalékok felélése és a kivárás volt a jellemző, mások évközben feladták vállalkozásukat. A nálunk kevésbé szerencsés cégek még mindig küzdenek, azonban a mi esetünkben az év második felében már határozott növekedés volt tapasztalható akár a kamionos feladatok, akár a futárszolgálat tekintetében, de még így is elmaradt az idei csomagszám a korábbitól. A karácsonyi időszak fellendülést hozott, de elmaradt a korábbi évek forgalma. Jellemző, hogy idén sokkal könnyebben tudtunk alvállalkozókat keríteni és bevonni a munkába, erre korábban ilyenkor esélyünk sem volt.

Amikor azt meg lehet valósítani, szívesen segít a velencei cég. A képen az Alba-Posta Kft. furgonja egy olyan úton, amikor éppen Csángóföldre szállított adományt

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Az ügyvezető arról is szólt, hogy az útdíjak emelése rajtuk sem segített, de ők könnyebben megbirkóztak a nehézségekkel, mert kedvezőbb helyzetben voltak másoknál. Az átlagnál sokkal több autót mozgatnak, napi szinten átlagban száz fuvart is teljesítettek saját gépjárműveik és az alvállalkozók autói. Tevékenységi körük főleg Fejér és Pest vármegye, de néhány furgonnal vagy kamionnal jelen vannak az ország egész területén Mosonmagyaróvártól Sátoraljaújhelyig az országban mindenhol, valamit a környező államokba irányuló nemzetközi fuvarozásban is.

– A jövő? Azt halljuk, három hónapon belül másodszor emelkedik az útdíj, a jövedéki adó miatt a gázolaj ára is növekszik, és még nem tudjuk, hogy a költségeket mennyire lehet érvényesíteni a megrendelők felé. A fuvardíjak 20-30 százalékos emelkedése lenne a reális, de ha azt nézzük, hogy hosszabb távon környezetkímélő autók munkába állítása a cél, akkor még ennyi sem lesz elég. Márpedig ha a belföldi fuvardíjak emelkednek, akkor minden emelkedik, és ez nem segíti az infláció elleni küzdelmet sem.

Az a csomagküldő járat Fejér vármegyében, amelyik tavaly egy községet tudott „lefedni”, annyi volt a megrendelés, idén három településsel is megbirkózott, és még úgy sem teljesítette a korábbi csomagszámot. De az ügyvezető azt jósolta, bár kétségtelenül megtört a korábbi lendület, ha továbbra is csökken az infláció és növekednek a reálbérek, akkor biztosan visszatér a régi forgalom.