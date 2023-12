– Bár manapság olyan véleményeket is hallani, hogy a madaraknak nincs szükségük etetésre, de a zord időjárás megmutatja, hogy mennyiféle madár jár az etetőre – mondta Fenyvesi László, a Duna-Ipoly Nemzeti Park környezeti nevelője, a dinnyési Madárdal tanösvény házigazdája. – Akinek baromfiudvara van, tapasztalhatja, hogy oda is érkeznek a madarak. A verebek számára ez, vagy a jól működtetett madáretető jelenti a túlélést. Ha csak annyit tudunk elérni, hogy nálunk biztonságosan telelhetnek a madarak, akkor bizonyosan segítettük őket. Legjobb a macskamentesség, de ha a karvaly elől is elbújhatnak, akkor ott biztosan jól fogják érezni magukat.

A szakember szerint sokféle madarat lehet etetni, akár a ragadozókat és a vadludakat is, de a tevékenység klasszikus módja, ha a kis énekesmadarakat az ablakunk közelébe csalva egész télen át megfigyelhetjük a nyüzsgő tollasok életét.

– Ilyen szempontból a legjobb az ablaketető – folytatta Fenyvesi László. – Persze nem minden ablak alkalmas arra, hogy etetőt tegyünk ki rá. A madarak szempontjából az ideális a legszélvédettebb helyen van, a közelében legyen egy sűrű bokor, vagy fenyőfa, és az ablakot kívülről szúnyogháló védje, hogy a madár ne repüljön neki, amikor megijed valamitől. Jó, ha van teteje, hogy ne ázzon be, de ha sok a madár, akkor ez nem annyira fontos. A legjobb étek a napraforgómag és a diótöréskor megmaradt törmelék, ezeket a cinegéktől kezdve a magevőkig sokféle madár látogatja. A napraforgó törtszem még a vörösbegynek is ízlik. Faggyúval és só nélküli zsiradékkal főleg a cinegéket lehet segíteni, de csak a leghidegebb napokon járnak rá. A verebek szívesen fogyasztják a kenyérmorzsát is, tehát ott, ahol naponta sok veréb étkezik, nyugodtan kiszórhatjuk nekik, de mivel gyorsan megsavanyodhat, olyan etetőbe ne tegyük, ahova csak cinegék járnak. Ha kertünk távolabbi zugában bármilyen magot kiszórunk, előbb-utóbb odavonzzuk az egereket és pockokat. Ilyen módon baglyokat csalhatunk a kertünkbe. A kuvik és a gyöngybagoly, de a fülesbagoly is szívesen megszabadít minket a ház körüli rágcsálóktól.

Fenyvesi László, a Duna-Ipoly Nemzeti Park környezeti nevelője a dinnyési Madárdal-tanösvényen

Fotó: Tihanyi Tamás

Fenyvesi László felhívta rá a figyelmet, hogy az etető közelében kihelyezett madárodúban télen szívesen éjszakáznak a cinegék, s ez garantálja, hogy tavasszal madárdaltól lesz hangos a kertünk.

– Érdemes az odút is az ablakunk közelébe tenni, hogy a kis madarakban tavasszal és nyáron is gyönyörködhessünk. Az oduk kezelése annyiból áll, hogy ilyen tájban kitakarítjuk a használt fészekanyagot, hogy ne a madarak élősködőinek nyújtsunk szállást. Ezért érdemes egy bottal kikapargatni. Etetni csak addig érdemes, amíg az igazi tél tart, mert kitavaszodván már nem igénylik a kényeztetést!