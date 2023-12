Jenő településen a tél nem csak a fagyos szelek és a hópelyhek időszaka, hanem a kreativitás és a humor virágzásának is. Az első hó lehullásával itt nem csupán a hideg érkezik, hanem egy szokatlanul vidám verseny is kezdetét veszi: a hóemberépítésé.

A falusi fiatalok éppen elkészültek az első hóemberek egyikével

Forrás: Kerekes Ildikó



A verseny hagyománya mélyen gyökerezik a falu életében, amint azt Kerekes Ildikó, a település polgármestere is megerősítette. A helyi lakosok, akik már hozzászoktak az éves megmérettetéshez, minden évben újabb és újabb kreatív hóember-alkotásokkal lepik meg egymást. A kezdeti években narancsok és csokoládék is szerepeltek a díjak között, ami tovább fokozta a verseny izgalmát.

Azonban 2019 januárjában a hagyományos verseny egy váratlan eseménnyel bővült. Egy fiatalokból álló csoport, a helyi buszjárat sofőrjét megviccelendő, egy óriási hóembert épített a busz megállójába. A sofőr a helyszínre érve, nem éppen a humorát vesztette el a látványtól. Az esemény gyorsan a falu központjába került, ahol a polgármester közösségi oldalán segítséget kért a hóakadály eltakarításához.

Különböző formájú és méretű hóemberek a falu minden pontján fellelhetők

Forrás: Kerekes Ildikó

A hír, hogy a busz nem tud elindulni a hóember miatt, gyorsan elterjedt a faluban. A lakosok, akik az esetet viccesnek találták, szívesen ajánlották fel segítségüket. A polgármester ígéretet tett arra, hogy a segítőknek a helyi kávézóban finomságokkal kedveskedik, ezzel is ösztönözve az önkéntes munkát.

A buszsofőr azonban kevésbé volt elragadtatva. A hírek szerint még a rendőrségen is feljelentést fontolgatott ismeretlen tettesek ellen. A közösségi oldalakon megjelent kép az “útonálló” hóemberről nagy sikert aratott a településen lakók között, sokan még bérletet is javasoltak a hóembernek, humorizálva az eseményen.

A hatalmas hóembert végül önkéntesek tüntették el a busz útjából

Forrás: Kerekes Ildikó

A hóemberépítés azóta is töretlen népszerűségnek örvend Jenő településen. A polgármester bátorítására minden évben újabb és újabb hóalkotások születnek, összekovácsolva a közösséget. Az eset emlékeztet arra, hogy a humor és a közösségi szellem még a legváratlanabb helyzetekben is összehozhatja az embereket. Jenő falujában a hóemberépítés több mint egy verseny: egy olyan esemény, ami évről évre újraértelmezi a közösség erejét és a helyi humor értékét.